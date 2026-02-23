Riceviamo e pubblichiamo.

L’articolo vuole rappresentare un contributo di analisi e testimonianza diretta relativo all’acquisizione di NerPharMa da parte del gruppo Benta, annunciata ufficialmente il 18 febbraio 2026.

L’articolo intende offrire un approfondimento sulla figura di Bernard Tannoury, fondatore e CEO di Benta Group, e sul significato industriale di questa operazione per il sito produttivo di Nerviano, uno dei poli farmaceutici storici del territorio lombardo e parte integrante del sistema farmaceutico europeo.

Il testo nasce dalla prospettiva di chi opera all’interno del sito da molti anni e si propone di contribuire a una lettura equilibrata e documentata di questa nuova fase industriale, valorizzando il contesto produttivo, le competenze presenti e le prospettive aperte dall’ingresso di un gruppo industriale internazionale.

Bernard Tannoury e la scommessa industriale su Nerviano: chi è l’uomo dietro l’acquisizione di NerPharMa di Bruno Pepi – Operaio specializzato NerPharMa, RSA CUB – Gruppo NMS dal 2005 L’acquisizione di NerPharMa da parte di Benta Group segna l’ingresso nel polo industriale di Nerviano di un imprenditore con una visione chiara e una traiettoria costruita nel cuore dell’industria farmaceutica internazionale: Bernard Tannoury, fondatore e CEO del gruppo Benta. Non si tratta di un manager nominato da un fondo finanziario, ma di un imprenditore che ha costruito il proprio gruppo partendo dalla produzione farmaceutica e sviluppandolo progressivamente fino a farne una realtà presente in oltre quaranta paesi. Questa distinzione non è solo biografica. È industriale. Un imprenditore industriale, non un gestore finanziario Bernard Tannoury ha fondato Benta Pharma Industries nei primi anni 2000, sviluppando un modello basato su capacità produttiva reale, specializzazione tecnologica e integrazione verticale. Nel tempo, il gruppo ha ampliato le proprie attività nei settori dei farmaci oncologici, dei biologici e delle terapie ad alta complessità, consolidando una presenza internazionale e acquisendo infrastrutture produttive strategiche. L’acquisizione di NerPharMa si inserisce in questa logica di crescita industriale. Come dichiarato dallo stesso Tannoury, l’obiettivo è rafforzare la piattaforma europea del gruppo e posizionare Benta come partner CMO “one-stop-shop”, capace di coprire l’intera filiera farmaceutica: dalla sintesi dei principi attivi fino alla distribuzione. Il valore strategico del sito di Nerviano Il sito NerPharMa rappresenta un asset industriale di rilievo nel panorama europeo. Lo stabilimento è accreditato dalle principali autorità regolatorie internazionali, tra cui l’European Medicines Agency (EMA) e la Food and Drug Administration (FDA) statunitense, e dispone di competenze consolidate nella produzione di farmaci oncologici, biologici e prodotti ad alta potenza. Con oltre cento dipendenti altamente specializzati e una base clienti diversificata, il sito costituisce una piattaforma operativa già integrata nel sistema farmaceutico globale. Per un gruppo in espansione come Benta, rappresenta un punto di accesso immediato al mercato europeo regolato. Un passaggio da logica finanziaria a logica industriale La transizione da una proprietà finanziaria a una proprietà industriale guidata dal fondatore rappresenta un cambiamento significativo. I fondi di investimento operano tipicamente secondo logiche di ottimizzazione del valore nel medio periodo. I gruppi industriali, invece, basano la propria crescita sull’espansione delle capacità produttive e sulla continuità operativa. L’ingresso di Benta introduce una prospettiva fondata sull’integrazione industriale e sull’utilizzo diretto del sito come parte della propria rete produttiva internazionale. Le prospettive: dalle dichiarazioni ai fatti Le dichiarazioni ufficiali indicano una volontà di rafforzamento e sviluppo. Come in ogni acquisizione industriale, saranno ora i fatti a definire la traiettoria concreta: gli investimenti sugli impianti, l’integrazione operativa e la continuità delle attività produttive rappresenteranno gli indicatori più significativi. Il sito di Nerviano entra oggi in una nuova fase della propria storia, con l’ingresso in un gruppo industriale internazionale che ha scelto di investire in una struttura già dotata di competenze, certificazioni e capacità operative. È su queste basi che si costruirà il futuro industriale di NerPharMa. Bruno Pepi

Operaio specializzato NerPharMa – Nerviano (MI)

RSA CUB NerPharMa

Nel gruppo NMS dal 2005

