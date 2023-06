Nella serata di martedi 27 giugno si è tenuta la prima Assemblea della rinata Sezione AIISF di Salerno.

Hanno partecipato all’evento la Presidentessa Nazionale AIISF Francesca Boni, la consulente Legale dell’Associazione Avv. Carmen Agnello, la Presidentessa della Sez. AIISF di Napoli Maria Rosaria Trotta e il Coordinatore Regionale Fedaiisf della Campania Massimiliano Radano.

Il 2023 è stato un anno di “quiescenza” per la ricostituita Sezione di Salerno e tra molte difficoltà il Direttivo è riuscito a ripartire proprio nell’ultimo periodo. Pero’ lancia dei segnali molto forti di entusiasmo, di idee e di volonta’ di fare bene.

La Presidentessa Anna Galluzzo sottolinea che “L’unione fa la forza e con i recenti accadimenti di forza c’è molto bisogno”. Quindi un richiamo a considerare attentamente le problematiche della professione e la necessità di fare fronte comune.

Il Direttivo della Sezione risulta composto dal Vice-Presidente Silvio Giuliano, dalla Segretaria Gabriella Guadagno, dalla Tesoriera Giada Margarella e dai Consiglieri Carmela Catarozzi, Rossella Spisso, Aldo Santese, Sergio Cosentino e Raffaele Rega.

Il Direttivo è stato allargato e attribuite numerose deleghe. Si punta molto sui colleghi giovani e di buona volontà, ma anche e soprattutto sulle donne giovani: conferita due deleghe di Consigliere Junior a Camilla figlia di Giada Margarella e Francesca figlia di Anna Sorrentino, ma non pensate a raccomandazioni.

Gli spunti creativi non si fermano qui. Con buona scuola di marketing alle spalle si può notare una bella presentazione che riassume efficacemente i punti focali degli obiettivi e del programma della sezione e la grafica è stata affidata a una giovane e talentuosa Maris.

Tra le progettualità in cantiere per il periodo settembre 2023 e giugno 2024 troviamo i corsi BLSD, la costruzione di file medici, il tentativo di dare vita ad un evento regionale, ma anche rappresentazioni teatrali e/o cortometraggi sul lavoro e il mondo della informazione scientifica, giornate sociali a base di clown-terapia per i piccoli pazienti dei reparti ospedalieri e la partecipazione ad un concorso amatoriale per “ISF pizzaioli” con premiazione per i primi 5 classificati.

Un programma ricco e ambizioso dove si conta molto sul contributo volontario del direttivo e degli associati, sulle quote di quanti anticiperanno l’iscrizione 2024 (dal momento che la quota 2023 non sarà richesta) e anche su donazioni e sponsorizzazioni.

Il commento di Francesca Boni, Presidente Nazionale AIISF:

“ Ho avuto il piacere di partecipare alla prima Assemblea della Sezione di Salerno e ha trovato un numeroso gruppo di colleghi interessati e curiosi riguardo alle tematiche associative. Sono state due ore di confronto costruttivo e di analisi degli argomenti che stanno più a cuore a noi Informatori, per non parlare della disponibilità a mettersi in gioco da parte di molti.

Queste sono le giuste premesse affinchè la Sezione di Salerno possa rappresentare al meglio le istanze della categoria sul territorio e fornire al direttivo nazionale indicazioni e suggerimenti di utilità pratica per tutte le nostre sezioni.

Se il buongiorno si vede dal mattino, direi che Salerno è partita davvero bene e rinnovo a tutti i colleghi le mie congratulazioni e il desiderio di poterli reincontrare”.

Articoli correlati:

13 dicembre 2022 – Sezione AIISF di Salerno. Nuovo direttivo e nuovo corso della Sezione