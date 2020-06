Provincia Autonoma di Trento. Nuova delibera. Attività ISF dal 15 giugno secondo linee guida

Il giorno 11 Giugno 2020 ad ore 14:41 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

In data 9 giugno 2020 la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative. Con riferimento alle attività nelle stesse disciplinate, si ritiene opportuno riportare qui di seguito un quadro organico delle attività economiche, produttive e ricreative avviate, regolamentate o sospese in Provincia di Trento.

Nello stesso quadro si propone altresì di disporre in merito alle attività non ancora regolamentate dalla Provincia, proponendo l’accoglimento delle Linee Guida sopra citate oppure, in caso di attività sospese, la proroga alla loro sospensione.

