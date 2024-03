Stato di agitazione degli informatori alla Boehringer Ingelheim

Da fonte vicino ai sindacati ci giunge notizia che in Boehringer Ingelheim è stato proclamato uno sciopero di 2 ore il 29 febbraio u.s. da parte degli informatori scientifici del farmaco (ISF). Il motivo della protesta sarebbe l’inserimento, anche se in forma indiretta, dei dati vendita nei criteri di valutazione degli ISF.

Le 2 ore di sciopero si sono svolte in concomitanza dell’assemblea sindacale, durante la quale è emersa chiaramente la contrarietà degli ISF ad una deriva commerciale che le leggi, i regolamenti e il contratto di lavoro cercano tassativamente di evitare per l’attività di informazione scientifica.

A quanto ci consta la protesta continua.

N.B.: la foto è solo a scopo illustrativo e non ha riferimento specifico con la vicenda descritta