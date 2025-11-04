Quanto guadagna un medico negli Stati Uniti. I medici ritengono di essere sottopagati: un medico di base guadagna solo 272.000 $

Rapporto sui compensi dei medici Medscape 2024: assegni più consistenti, ma i medici vedono ancora una professione sottopagata

In media, il compenso totale di un medico statunitense è cresciuto di circa il 3% l’anno scorso. La retribuzione è aumentata di circa il 4% per un medico di base (PCP) e mediamente di circa il 3% il per un medico che ha esercitato in una delle 29 specialità mediche.

Mettendo in prospettiva quell’aumento complessivo del 3% per i medici, ha seguito l’aumento medio di circa il 4% per i dipendenti statunitensi non sindacalizzati nel 2023, riportato dalla società di consulenza Mercer.

Il taglio del 2% del rimborso Medicare implementato l’anno scorso ha danneggiato il reddito di molti medici e datori di lavoro medici.

“Da quando siamo usciti dal COVID, i medici sono tornati al posto di guida per quanto riguarda le offerte di lavoro e le trattative contrattuali”, afferma Jeff Decker, presidente della divisione soluzioni mediche di AMN Healthcare.

Tuttavia, molti di quei medici stanno scegliendo di esercitare quella leva per una maggiore flessibilità del programma piuttosto che più soldi, aggiunge.

Nel frattempo, i vantaggi finanziari di cui godono gli specialisti hanno continuato ad allargarsi gradualmente, poiché guadagnavano circa il 44% in più in media rispetto a un PCP, contro circa il 44% e il 42%, rispettivamente, nei nostri rapporti del 2023 e 2022.

Nei nostri ultimi cinque rapporti, ortopedici e chirurghi plastici hanno fatto il jockey per la prima posizione nella classifica degli specialisti della retribuzione ogni volta. La compensazione dei cardiologi e degli urologi li ha quasi sempre sbarcati tra i primi 5 durante quel periodo, e anche i gastroenterologi erano costantemente in quel gruppo superiore o abbastanza vicini.

Questi numeri erano solo per i medici a tempo pieno e coprivano lo stipendio base, il bonus di incentivazione e altri redditi, come i contributi di partecipazione agli utili.

“Come regola generale, gli specialisti che generano le fatture più consistenti per i pagatori commerciali probabilmente riceveranno il risarcimento più alto”, osserva Decker. “È probabile che i medici che forniscono per lo più consultazioni siano verso il fondo, anche se entrambi i servizi sono ugualmente preziosi da un punto di vista clinico.

Questa è solo la realtà di come i medici sono compensati nel nostro sistema”. I bonus di incentivazione relativamente elevati hanno contribuito a far ingrassare il reddito totale degli ortopedici nella maggior parte degli anni del nostro sondaggio, mentre la crescente domanda di procedure cosmetiche ha beneficiato i portafogli dei chirurghi plastici.

Nel 2021, l’Università di Chicago e l’Associated Press hanno intervistato gli americani su questa domanda. Mentre più di 7 su 10 di loro hanno espresso fiducia nel fatto che i medici avrebbero fatto bene per loro e per le loro famiglie, solo l’11% ha detto che i medici erano sottopagati.

Un’altra metà riteneva che i medici fossero pagati circa l’importo giusto. Chiaramente, rispetto agli americani medi, i medici nel nostro sondaggio avevano un’opinione molto diversa sul loro giusto compenso.

Sulla scena globale, Medscape ha riferito l’anno scorso che i medici statunitensi sono stati pagati in media significativamente meglio dei loro colleghi in Canada e Messico, così come in sei nazioni sviluppate in Europa e altre due in Sud America. Questa disparità rifletteva fattori come i salari per i lavoratori qualificati, medici pro capite e il costo dell’istruzione medica in un particolare paese.

Nella diapositiva precedente, abbiamo notato che il 61% dei medici il che abbiamo intervistato riteneva che i medici statunitensi fossero generalmente sottopagati. Ma quando abbiamo chiesto del proprio compenso, i medici sono diventati più prudenti nelle loro opinioni. Circa la metà di loro ha detto che la loro retribuzione corrispondeva bene alle loro aspettative di lavoro.

La consulente sanitaria Elizabeth Woodcock vede con autoironia il lavoro “Penso che la loro risposta sia una funzione della loro visione – ‘Mi sento fortunato ad avere un lavoro, a prendermi cura dei miei pazienti, ad essere pagato per questo lavoro, dice il presidente di Woodcock & Associates ad Atlanta. “La riflessione sull’essere pagati bene è più di una riflessione sulla loro narrazione personale”.

L’inflazione influisce sugli atteggiamenti degli americani su quanto lontano vanno i loro stipendi. Alla fine dell’anno scorso, la società di ricerca Bankrate ha pubblicato un sondaggio che mostra che il 60% di tutti i dipendenti statunitensi – e oiù della metà di coloro che avevano ricevuto un aumento di stipendio • hanno affermato che i loro redditi non stavano tenendo il passo con l’aumento dei costi.

Nel complesso, un medico maschio che esercita a tempo pieno negli Stati Uniti guadagna in media circa il 29% in più a rispetto alla controparte femminile l’anno scorso.

Guardando dietro questi numeri, il compenso medio per un medico afroamericano/nero negli Stati Uniti è cresciuto più del doppio (circa 7%) rispetto all’anno precedente rispetto a qualsiasi altro a gruppo razziale ed etnico.

Un dei maggiori motivi per cui i medici stanno così bene finanziariamente negli stati del centro-ovest è il basso numero di medici nelle loro numerose aree rurali, con la mancanza di concorrenza che fa salire la retribuzione, secondo un’analisi del Washington Post dell’anno scorso

La medicina è un’industria competitiva come qualsiasi altra. Tuttavia, i medici tendono a minimizzare l’impatto di quella competizione.

Forse, suggerisce Holder, questo atteggiamento deriva da “un problema di domanda e offerta. Finché c’è una carenza di offerta” a livello nazionale, “indipendentemente dal tipo, ci saranno pazienti per le loro

attività”.

Il lavoro autonomo nella comunità dei medici è in declino da qualche tempo, e ora anche il vantaggio retributivo si sta restringendo. Un medico autonomo ha in media superato un collega che lavorava per un ospedale, un’organizzazione sanitaria o un altro datore di lavoro di circa l’11% l’anno scorso, contro circa il 9% nel 2022 ma il 20% nel 2021. (Nel nostro sondaggio, il lavoro autonomo significava essere proprietario o partner in un gruppo o in una attività personale.) Solo circa il 44% dei

medici americani era un lavoratore autonomo nell’ultimo AMA Physician Practice Benchmark Survey.

Nota 1: Gli stipendi degli infermieri variano in base allo Stato e all’esperienza, ma, in media guadagna tra $75,000 e $100,000 all’anno.

Nota

Lo stipendio di un impiegato in America varia notevolmente in base al settore, all’esperienza e allo stato, ma lo stipendio medio annuo lordo è di circa $60.000-$75.000. Ad esempio, nel settore bancario, un impiegato guadagna circa $2.700 al mese, mentre in altri settori come la finanza o la tecnologia, gli stipendi possono superare i $100.000 all’anno.

Dati medi

Stipendio medio annuo lordo: circa $74.738 (basato su dati di mercato

Stipendio medio orario: circa $30,73. Fattori che influenzano lo stipendio Stato: I salari variano notevolmente da stato a stato. Ad esempio, nel Massachusetts lo stipendio medio è più alto che in Mississippi.

Settore: Settori come tecnologia, finanza e sanità offrono stipendi mediamente più alti, spesso superando i $100.000 all’anno. Esperienza e istruzione: Questi fattori determinano anche la fascia salariale.

Dati specifici per ruolo

Impiegato in banca: circa $2.700 al mese.

Consulente finanziario: circa $5.585 al mese.

Tecnico commerciale: circa $6.000 al mese.

Cassiere: stipendio medio annuo di circa $72.841, ma la fascia tipica va da circa $55.222 a $96.572 all’anno.

Il costo della vita negli Stati Uniti è generalmente più alto rispetto all’Italia, ma varia notevolmente a seconda della città e dello stile di vita.

Per vivere comodamente, una persona singola può aver bisogno di circa $96.500 all’anno, mentre una famiglia di quattro persone può richiedere $235.000, considerando che l’affitto è spesso la spesa più consistente, soprattutto nelle grandi città. Le spese mensili per un single, escludendo l’affitto, potrebbero essere tra i $2.000 e i $2.200.

Una visita medica senza assicurazione può costare $150-$300, mentre il pronto soccorso può superare i $1.000.

Una polizza sanitaria privata può costare tra i $250 e i $1.200 al mese, a seconda della copertura.

