Regione Lombardia. Interrogazione Consigliere Carretta: “Istituzione del Tavolo regionale sull’informazione scientifica”

UN TAVOLO REGIONALE SULL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA – IN REGIONE ARRIVA L’INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE CARRETTA (AZIONE)

La Conferenza delle Regioni – commenta il Consigliere Regionale firmatario dell’iniziativa Niccolò Carretta– in data 20 aprile 2006 ha indicato chiaramente l’opportunità strategica di istituire un tavolo tecnico in ogni regione d’Italia, con la partecipazione delle associazioni di categoria del settore”.

Nonostante le incessanti richieste di attivazione quantomeno per un confronto costruttivo, Regione Lombardia rappresenta una delle ultime regioni a muoversi in questo senso”.

Ringrazio AIISF Lombardia per avermi sottoposto il tema e per aver chiesto una collaborazione che ho accettato molto volentieri. Ci troviamo in un momento cruciale per la sanità della nostra Regione e non ritengo accettabile che ancora oggi, nel 2022, l’informazione scientifica non sia codificata a livello regionale, lasciando che migliaia di professionisti accedano alle strutture sanitarie senza alcun tipo di regolamentazione regionale”.

Il testo dell’interrogazione parla chiaro, poiché le richieste sono palesi e non lasciano spazio a dubbi o perplessità.

“Chiediamo all’Assessorato al Welfare – conclude Carretta – quali siano gli intendimenti della Giunta in merito alla revisione della normativa regionale in materia di informazione scientifica e le relative tempistiche, ma anche se Regione Lombardia intenda istituire, come sollecitato anche da AIISF Lombardia, un proprio tavolo regionale sull’Informazione scientifica o un gruppo di lavoro di riferimento”.