Regione Marche. Privilegiare attività ISF da remoto, di persona se necessario previo appuntamento e tracciamento

A seguito della comunicazione, prot. n.274221 del 04.03.2020/R_ Marche/GRM/SAN/P avente per oggetto “Comunicazione urgente. Sospensione attività di informazione e promozione di informazione nelle strutture del SSR e negli ambulatori dei MMG e PLS,. che interrompeva l’informazione scientifica nelle strutture del SSR e negli ambulatori dei MMG e PLS, si invitavano tutti i medici a limitare tale attività fino al 30.04.2020, con l’obiettivo di prevenire la diffusione del Coronavirus (COVID-19) nel territorio della Regione Marche:

Tale disposizione, prorogata fino al 31.05.2020 con nota prot. n. 0004973 del 29/04/2020/ARS, si ritiene ora opportuno aggiornare come segue.

L’attività degli informatori scientifici dei farmaci o dei dispositivi medici sia presso le strutture del SSR che presso i MMG e i PLS, al fine di prevenire i contagi nel periodo compreso dal 1° giugno al 31 luglio p.v. potrà essere svolta con le seguenti modalità:

1) privilegiare l’informazione scientifica da remoto con modalità telematiche;

2) l’attività di informazione scientifica relativa ai farmaci e ai dispositivi medici, può essere effettuata previo appuntamento con il medico e/o farmacista interessato, l’incontro dovrà essere tracciato dal clinico e/o farmacista al fine di non superare una visita mensile e al di fuori dell’orario di ricevimento dei pazienti;

3) l’attività in presenza del punto precedente può essere effettuata, purché nel rispetto delle misure precauzionali e di prevenzione del contagio da COVID-19, quindi attraverso l’uso di dispositivi medici di protezione individuale (DPI) dei quali l’informatore deve essere provvisto.

Le limitazioni degli incontri in presenza ove non strettamente necessari ed il mantenimento delle misure di sicurezza per il coronavirus COVID-19, rimarranno oltre il mese di luglio e fino a quando le autorità le riterranno necessarie.