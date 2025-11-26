Registro degli integratori alimentari. Aggiornamento

Ministero della Salute – Aggiornamento del 10.11.2025

Per effetto dell’articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 169 gli integratori alimentari, una volta conclusa favorevolmente la procedura di notifica, vengono inclusi, con un codice di tipo alfanumerico, in un Registro, che viene aggiornato mensilmente. È facoltà dell’impresa interessata citare gli estremi dell’inclusione nel Registro con un frase del tipo: “Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della salute, codice…”

Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di notifica elettronica a luglio del 2018, la procedura è stata informatizzata e l’OSA riceve, non appena inviata la notifica, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione, come prova dell’adempimento effettuato, inoltre, viene assegnato contestualmente un codice alfanumerico, che si ritrova nel registro.

L’effettuazione corretta della procedura di notifica, così come il rilascio del codice sono contestuali all’immissione in commercio, che rimane sotto la responsabilità dell’OSA (Operatore Settore Alimentare), e NON rappresentano né un riconoscimento della conformità dell’integratore alimentare alla vigente normativa né una autorizzazione alla sua immissione in commercio.

Dall’inizio del 2021 è disponibile il Registro nazionale degli integratori alimentari, contenente i prodotti notificati attraverso il sistema di notifica elettronica, che viene aggiornato mensilmente.

L’inserimento nel registro NON costituisce un assenso alla commercializzazione né un’attestazione di conformità né un’autorizzazione espressa o implicita. La notifica viene, infatti, effettuata contestualmente alla notifica sotto la responsabilità dell’OSA notificante.

Durante le attività di controllo, il Ministero, così come tutte le autorità preposte ai controlli ufficiali, interviene ogni qual volta rilevi delle non conformità sugli integratori alimentari notificati.

Recependo la Direttiva europea 2002/46, dal 30 luglio 2004 è entrato in vigore in Italia un testo di legge che regola con grande rigore il mercato degli integratori, che secondo quanto scritto nel testo stesso, vengono definiti come:

“i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.”

L’OSA è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

La responsabilizzazione dell’operatore del settore alimentare è un punto cardine della legislazione alimentare, che cambia radicalmente rispetto all’impostazione precedente l’onere primario di garanzia della sicurezza alimentare.

