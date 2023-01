Ricerca Bibliografica e Elaborazione Dossier Scientifici. Due Aspetti troppo spesso sottovalutati nella Ricerca Scientifica.

Uno degli aspetti troppo spesso sottovalutati nella ricerca scientifica è quello preliminare che va effettuato prima di svolgere un esperimento o di portare avanti la propria tesi scientifica cioè la ricerca delle fonti bibliografiche e la ovvia capacità di saper elaborare dossier seri e attendibili da sottoporre alle autorità competenti.

Uno dei segreti del mio successo in campo scientifici è sicuramente l’attenzione alle fonti, sembrerebbe una cosa banale e scontata ma bisogna avere un ottimo background, cosa che non tutti hanno, per saper discernere e selezionare le informazioni racchiuse nei vari lavori pubblicati per trovare ciò che interessa e che è veramente valido.

Grazie all’ attenzione ad ogni minimo dettaglio della tesi elaborata e alle fonti sono riuscito a smentire importanti ma inconsistenti tesi portate avanti dalle agenzie europee di controllo come la German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) e la L’autorità Europea Per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e con il mio Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali (CCDSN), punto ad essere il punto di riferimento per la vera e corretta informazione tecnico scientifica sulla citotossicità e la farmacognostica delle sostanze naturali di origine vegetale.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica su Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali

CCDSN – Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali

Roma – Italia

http://www.paolopelinierbochimico.it

Ricevuto in Redazione 8 gennaio 2023