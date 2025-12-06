Rinnovato il Direttivo ARISF Abruzzo. Barbara Pinna Presidente

Si sono svolte nella giornata del 5 dicembre u.s. a Chieti, le elezioni regionali per rinnovare il nuovo esecutivo di ARISF Abruzzo federata Fedaiisf, per il triennio 2026/2028.

Alle elezioni era presente il Vicepresidente Nazionale Fedaiisf, Francesco Danese, che portando i saluti del Presidente Nazionale Francesco Ferrari e di tutto l’esecutivo, ha evidenziato come ARISF Abruzzo, riveste un ruolo importante all’interno della Federazione.

Le Elezioni si sono svolte on line, inviando a tutti gli associati un codice univoco per rendere le votazioni completamente anonime.

Hanno votato circa il 90% degli aventi diritto al voto.

Dopo lo scrutinio sono stati eletti per il nuovo Direttivo i colleghi:

Presidente: Pinna Barbara

Vice Presidente: Fangio Enzo

Segretario: D’Antonio Roberta

Tesoriere: Marini Carlo

Consiglieri:

Rosa Angelo

Spinella Paolo

De Cristofaro Marco

De Luca Erika

De Simoni Alessandro

Giansante Stefania

Fiorita Luca

Suriano Riccardo

De Cristofaro Fabio

Referenti:

per L’Aquila. Rosa Angelo, Spinella Paolo

per Teramo. Suriano Riccardo, De Cristofaro Fabio

per Chieti. De Simoni Alessandro, De Cristofari Marco

per Pescara: De Luca Erika, Giansante Stefania.

Ringraziamo il Direttivo uscente per il grande lavoro svolto in questi anni, un ringraziamento particolare va rivolto alla collega Marilisa Crugnale per l’ottimo lavoro svolto in qualità di Presidente pro tempore.

Auguriamo al neo Direttivo eletto e al nuovo Presidente la collega Barbara Pinna, un sincero in bocca al lupo e un buon lavoro per il prossimo avvenire.

A fine serata si è tenuta la cena per gli auguri di Natale, presso il ristorante la “ Corte del re” di Chieti, dove erano presenti 40 colleghi, e alcuni colleghi pensionati che hanno arricchito particolarmente la serata con la loro presenza .

Comunicato ARISF Abruzzo

– Federata Fedaiisf –