Riunione CdA AIFA con il nuovo Presidente Robert Giovanni Nisticò

Comunicato stampa n. 3/2024 – Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), convocato e presieduto dal nuovo Presidente Robert Giovanni Nisticò, nominato con decreto del Ministro della Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il Consiglio di Amministrazione ha dato il via libera al regolamento che disciplina il funzionamento della Commissione Scientifico-Economica; con la sua adozione l’iter di superamento delle precedenti commissioni CTS/CPR si è perfezionato.

Ai lavori hanno partecipato i componenti: Francesco Fera, Consigliere designato dal Ministro della Salute; Emanuele Monti, Consigliere designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze; Angelo Gratarola, Consigliere designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; Vito Montanaro, Consigliere designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Alla seduta, come previsto dal nuovo Regolamento, hanno preso parte il Direttore amministrativo Giovanni Pavesi e il Direttore tecnico-scientifico Pierluigi Russo.

17 aprile 2024

Nota: nessuna donna è presente nel CdA. L‘articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016. stabilisce che “Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120″. L’intervento normativo di cui si è dato conto stabilizza per le società pubbliche la regola che garantisce al genere meno rappresentato almeno un terzo delle posizioni disponibili, anche “a regime”, successivamente quindi al “terzo rinnovo” degli organi sociali, estendendo altresì l’efficacia del principio della parità di genere anche con riferimento agli amministratori unici, non considerati, come sopra evidenziato, dal D.P.R. n. 251 del 2012. (fonte: Camera dei Deputati)

il 20 aprile si è svolto a Bruxelles la riunione periodica dei capi delle Agenzie regolatorie degli Stati Membri (HMA). La discussione era incentrata sul coordinamento e l’armonizzazione del sistema normativo europeo dei medicinali.

Il neopresidente AIFA, Nisticò. ha sollevato il problema “dell’utilizzo e la regolamentazione dell’intelligenza artificiale nei processi valutativi del farmaco, l’antibiotico-resistenza e la salvaguardia dell’ambiente dal rischio di contaminazione dei farmaci”.

Nisticò ha anche affrontato a latere, con Wmer Cooke, Direttore Esecutivo EMA, il problema della carenza di medicinali, soprattutto dei farmaci salvavita, specie nei paesi dove ci sono conflitti in corso.

