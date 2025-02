Robert Kennedy Jr. ha giurato come nuovo Segretario alla Salute Usa

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato la nomina di Robert F. Kennedy Jr. a ministro della Salute, era l’ultimo ostacolo al definitivo incarico . Si nutrivano dubbi sulla sua conferma dato che alcuni senatori repubblicani avevano espresso perplessità sulla nomina di un no-vax

Donald Trump è molto preoccupato per la situazione della sanità negli Stati Uniti. Rfk Jr avrà il compito di cambiare radicalmente il sistema.

Italia Report USA – 14 febbraio 2025

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato la nomina di Robert F. Kennedy Jr. a ministro della Salute dell’amministrazione Trump. Rfk Jr è passato con 52 voti a favore e 48 contro. Si tratta di una vittoria per Trump e per il fronte anti-establishment statunitense, che ne apprezza da anni le posizioni no vax e contro i giganteschi interessi dell’industria farmaceutica. L’ex leader al Senato, Mitch McConnell, è stato l’unico repubblicano a votare contro la sua conferma.

Il blocco trumpiano è maggioritario nel GOP

Il voto del Senato ha confermato ancora una volta la forza di Trump e la compattezza del suo blocco all’interno del GOP (ndr: Grand Old Party, il Partito Repubblicano) Contrariamente a quanto scritto da diversi media per settimane, sono stati confermati tutti i candidati ritenuti divisivi, come Pete Hegseth al Pentagono e Tulsi Gabbard a capo dell’intelligence nazionale.

Robert F. Kennedy Jr pretende trasparenza

Dopo il giuramento, Kennedy Jr. ha dichiarato: “Il nostro piano prevede una trasparenza radicale e il ritorno al gold standard della scienza”, sottolineando la necessità di un cambiamento nel sistema sanitario statunitense, inviso a molti cittadini.

L’avvocato aveva già superato brillantemente l’ostacolo della commissione Finanze. L’esito in quel caso è stato di 14-13, raccogliendo i voti di tutti i repubblicani, anche del senatore della Louisiana Bill Cassidy, che aveva precedentemente espresso dubbi sulle posizioni anti-vaccini del candidato.

“Ho avuto conversazioni molto intense con Bobby e la Casa Bianca durante il fine settimana e anche stamattina. Voglio ringraziare in particolare il vicepresidente J.D. Vance per i suoi consigli sinceri – ha scritto Cassidy su X – Con gli impegni seri che ho ricevuto dall’amministrazione e l’opportunità di fare progressi sulle questioni su cui siamo d’accordo, come l’alimentazione sana e un’agenda pro-americana, voterò sì”.

A Rfk Jr toccherà un compito arduo

Trump è molto preoccupato per la situazione della sanità negli Stati Uniti. “Gli Stati Uniti spendono più soldi per l’assistenza sanitaria di qualsiasi altro paese sulla Terra, ma ci ammaliamo ogni anno di più”, ha affermato il tycoon prima di aggiungere: “Non siamo in salute come i paesi che spendono una frazione di quello che spendiamo noi, quindi c’è qualcosa che non va e lui scoprirà che cos’è”.

Qualche giorno fa, l’inquilino della Casa Bianca aveva rivelato su Truth uno dei campi su cui si concentrerà l’azione di Robert F. Kennedy Jr: “Vent’anni fa, l’autismo nei bambini era 1 su 10.000. Ora è 1 su 34. Wow! C’è qualcosa di veramente sbagliato. Abbiamo bisogno di Bobby!!!”.

Rfk Jr ha spesso accusato i vaccini di essere tra le cause dell’autismo. Durante l’udienza di conferma, mostrando coraggio e coerenza, non ha fatto marcia indietro su questa posizione o su altri commenti, suscitando la preoccupazione di senatori democratici e diversi repubblicani.

Le azioni delle aziende produttrici di vaccini sono scese. Da Moderna a BioNTech, da Novavax e Gsk, passando per Pfizer, tutte hanno registrato flessioni.

Il figlio di Robert F. Kennedy Jr si sposerà in Brasile

Conor Kennedy, figlio del segretario alla Salute degli Stati Uniti e pronipote dell’ex presidente John Fitzgerald, ha annunciato che si sposerà il 29 novembre prossimo a San Paolo, in Brasile, con la cantante locale Giulia Be.

A riportare la notizia è il quotidiano Folha de Sao Paulo, riferendo che la scelta della data, che coincide con la festa del ringraziamento negli Stati Uniti, potrebbe favorire la partecipazione di ospiti illustri come il presidente statunitense Donald Trump, il suo vice James David Vance e il magnate Elon Musk, attuale capo del dipartimento per l’Efficienza del governo (Doge).

Giulia Be è figlia di Paulo Marinho, attuale “suplente” (sostituto) del senatore Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Marinho si è dichiarato elettore di Luiz Inacio Lula da Silva. Anche Conor Kennedy si era schierato con Lula, definito un “eroe” per il suo impegno a difesa degli ultimi.

