Sanofi affiancherà Pfizer nella produzione di vaccini

Ansioso di partecipare ora alla guerra contro Covid, il laboratorio francese Sanofi ha stipulato un accordo con BioNTech, attraverso il quale Sanofi fornirà supporto al laboratorio tedesco per la produzione e la fornitura del suo vaccino sviluppato in collaborazione con Pfizer.

Sanofi darà a BioNTech l’accesso alle sue linee di produzione e al suo know-how per produrre più di 5 milioni di dosi in Europa. I primi lotti di vaccino saranno distribuiti dagli stabilimenti di produzione di Sanofi situati a Francoforte a partire dall estate 2021.

“Siamo ben consapevoli che prima saranno disponibili le dosi di vaccino, più vite verranno potenzialmente salvate. L’accordo di oggi è un passo essenziale che testimonia il desiderio del settore farmaceutico di mobilitare tutte le sue forze per combattere questa pandemia “, ha affermato Paul Hudson, CEO di Sanofi.

“Sebbene le campagne di vaccinazione siano iniziate in tutto il mondo, il loro andamento è limitato da quantità di vaccini inferiori al previsto e ritardi nell’approvazione a causa di capacità di produzione insufficienti. Abbiamo preso la decisione di aiutare a soddisfare le esigenze globali e fornire supporto a BioNTech e Pfizer per aiutare l’azienda a produrre il suo vaccino Covid-19, poiché abbiamo le tecnologie e le capacità industriali per farlo “.

Sanofi prevede di consegnare entro la fine dell anno più di 100 milioni di dosi, che saranno destinate all’Unione Europea e quindi in parte alla Francia. Infine, contrariamente ad alcune voci, il gruppo non rinuncia alla ricerca per il proprio vaccino. Entrambi i programmi stanno continuando.

Sanofi e il suo partner britannico GSK lanceranno un nuovo studio di fase II a febbraio per il primo candidato vaccino. Se i dati di questo studio saranno positivi, uno studio di fase III potrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2021, sempre con l’obiettivo di andare sul mercato nell’ultimo trimestre di quest anno. Per quanto riguarda il secondo candidato vaccino, Sanofi prevede di avviare uno studio di fase I / II nel primo trimestre del 2021.

Le Figaro Par AOF (Agence Option Finance) – 27/01/2021