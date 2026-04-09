Nasce la banca dati sui medici specialisti per singola specializzazione

Medici specialisti attivi

Nasce la Banca dati che raccoglie informazioni sui medici specialisti, suddivisi per ogni singola specializzazione realizzata dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica e il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie).

Grazie a questa Banca dati migliora l’informazione statistica sull’offerta di professionisti sanitari fornendo una solida base metodologica per la pianificazione sanitaria e per la stima del fabbisogno formativo futuro di medici specialisti, basata su un’analisi dettagliata e puntuale dei dati relativi, non solo al numero degli specialisti, ma anche alla distribuzione per età, genere e regione di esercizio della professione.

Nelle tavole allegate si riportano i dati dei medici specialisti attivi nel sistema sanitario pubblico e privato per specializzazione prevalente esercitata, riferiti al 31 dicembre 2023 e 2024. I dati sono diffusi per genere, classi di età e regione dove è svolta l’attività lavorativa, per tutte le specializzazioni mediche riconosciute e aggregati per area di specializzazione.

Principali risultati

Nel 2024 sono quasi 217mila i medici specialisti che esercitano la professione in Italia nel sistema sanitario pubblico e privato, 368 ogni 100.000 abitanti. Il 46,3% sono donne.

Quasi la metà dei medici specialisti è attivo in specialità dell’area medica (45,9%), il 27,5% nell’area dei servizi e il 26,6% nell’area chirurgica. La quota di medici nell’area chirurgica scende al 19,2% tra le donne e sale al 32,9% tra gli uomini.

Nell’area medica il maggior numero di medici specialisti è impiegato nel settore delle Malattie cardiovascolari e della Medicina interna. Nell’area dei servizi in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore e Radiodiagnostica. Nell’area chirurgica, le specializzazioni con il maggior numero di professionisti attivi sono la Ginecologia e ostetricia e la Chirurgia generale.

Nell’area medica il maggior numero di medici specialisti è impiegato nel settore delle Malattie cardiovascolari e della Medicina interna. Nell’area dei servizi in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore e Radiodiagnostica. Nell’area chirurgica, le specializzazioni con il maggior numero di professionisti attivi sono la Ginecologia e ostetricia e la Chirurgia generale. La struttura per età dei medici specialisti è molto diversa secondo il genere: gli uomini hanno un’età media pari a 58 anni e il 55,1% ha 60 anni e più; le donne sono più giovani: i valori sono rispettivamente 51 anni e 28,5%.

Tra gli uomini, gli specialisti in Ginecologia e ostetricia sono i medici con l’età media più alta (63 anni), mentre i Radioterapisti quelli con l’età media più bassa (52 anni). Tra le donne i valori estremi sono riferiti a specialità con numeri di professionisti più esigui: Medicina termale (59 anni) e Cardiochirurgia (45 anni).

Periodo di riferimento: Anni 2023-2024

Data pubblicazione: ISTAT – 8 Aprile 2026

Anno 2024

Nota:

La stima statistica del numero di medici specialisti è stata ottenuta sfruttando ed integrando le potenzialità informative delle tre fonti su descritte. La fonte IQVIA fornisce i medici attivi per specializzazione prevalente esercitata. Dalla fonte Co.Ge.A.P.S. è possibile disporre dei dati riferiti ai medici per specialità prevalente in cui hanno conseguito i crediti formativi nei due anni precedenti rispetto all’anno di riferimento dei dati. La fonte Conto Annuale riguarda i medici attivi nel comparto SSN per specializzazione posseduta al momento dell’ingresso in servizio.

Notizie correlate: Studio ANAAO ASSOMED la mappa delle carenze di medici specialisti regione per regione.