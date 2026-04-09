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Nasce la banca dati sui medici specialisti per singola specializzazione

Nel 2024 sono quasi 217mila i medici specialisti, 368 ogni 100.000 abitanti. Il 46,3% sono donne

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Medici specialisti attivi

Nasce la Banca dati che raccoglie informazioni sui medici specialisti, suddivisi per ogni singola specializzazione realizzata dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica e il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie).

Grazie a questa Banca dati migliora l’informazione statistica sull’offerta di professionisti sanitari fornendo una solida base metodologica per la pianificazione sanitaria e per la stima del fabbisogno formativo futuro di medici specialisti, basata su un’analisi dettagliata e puntuale dei dati relativi, non solo al numero degli specialisti, ma anche alla distribuzione per età, genere e regione di esercizio della professione.

Nelle tavole allegate si riportano i dati dei medici specialisti attivi nel sistema sanitario pubblico e privato per specializzazione prevalente esercitata, riferiti al 31 dicembre 2023 e 2024. I dati sono diffusi per genere, classi di età e regione dove è svolta l’attività lavorativa, per tutte le specializzazioni mediche riconosciute e aggregati per area di specializzazione.

Principali risultati

  • Nel 2024 sono quasi 217mila i medici specialisti che esercitano la professione in Italia nel sistema sanitario pubblico e privato, 368 ogni 100.000 abitanti. Il 46,3% sono donne.
  • Quasi la metà dei medici specialisti è attivo in specialità dell’area medica (45,9%), il 27,5% nell’area dei servizi e il 26,6% nell’area chirurgica. La quota di medici nell’area chirurgica scende al 19,2% tra le donne e sale al 32,9% tra gli uomini.
  • Nell’area medica il maggior numero di medici specialisti è impiegato nel settore delle Malattie cardiovascolari e della Medicina interna. Nell’area dei servizi in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore e Radiodiagnostica. Nell’area chirurgica, le specializzazioni con il maggior numero di professionisti attivi sono la Ginecologia e ostetricia e la Chirurgia generale.
  • La struttura per età dei medici specialisti è molto diversa secondo il genere: gli uomini hanno un’età media pari a 58 anni e il 55,1% ha 60 anni e più; le donne sono più giovani: i valori sono rispettivamente 51 anni e 28,5%.
  • Tra gli uomini, gli specialisti in Ginecologia e ostetricia sono i medici con l’età media più alta (63 anni), mentre i Radioterapisti quelli con l’età media più bassa (52 anni). Tra le donne i valori estremi sono riferiti a specialità con numeri di professionisti più esigui: Medicina termale (59 anni) e Cardiochirurgia (45 anni).

Periodo di riferimento: Anni 2023-2024

Data pubblicazione: ISTAT – 8 Aprile 2026

Anno 2024

Nota:

La stima statistica del numero di medici specialisti è stata ottenuta sfruttando ed integrando le potenzialità informative delle tre fonti su descritte. La fonte IQVIA fornisce i medici attivi per specializzazione prevalente esercitata. Dalla fonte Co.Ge.A.P.S. è possibile disporre dei dati riferiti ai medici per specialità prevalente in cui hanno conseguito i crediti formativi nei due anni precedenti rispetto all’anno di riferimento dei dati. La fonte Conto Annuale riguarda i medici attivi nel comparto SSN per specializzazione posseduta al momento dell’ingresso in servizio.

Notizie correlate: Studio ANAAO ASSOMED la mappa delle carenze di medici specialisti regione per regione.

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