Scauri (LT), denunciato informatore scientifico accusato di commercio di farmaci scaduti. N.d.R.

E’ stato oggetto di indagini molto approfondite da parte dei carabinieri di Scauri che ieri, a indagini concluse, lo hanno deferito in stato di libertà.

Si tratta di un 48enne scaurese che i militari, dopo aver proceduto alla perquisizione domiciliare, hanno accusato di commercio di farmaci scaduti.

A case dell’informatore scientifico, questa la sua professione, venivano rinvenute circa 350 confezioni di medicinali ed integratori alimentari scaduti, immediatamente sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

LatinaQuotidiano – 12 dicembre 2020

N.d.R.: In queste notizie c’è sempre qualcosa che non torna, probabilmente dovuto all’ignoranza di chi le dà. E’ bene sapere che in base al D.Lgs. 219/06 un ISF non può commercializzare né avere a che fare comunque con la vendita dei farmaci. Se è un ISF il denunciato, va anche accusato di violazione alla legge che ne regola l’attività. Se non è un ISF, come è probabile, si confonde questa categoria di lavoratori con altre non rendendosi conto dell’inutile discredito che viene gettato su tutti questi professionisti con ripercussioni gravissime a tutti i livelli.