Roma, 29 ottobre 2024

COMUNICATO FARMINDUSTRIA

“Formazione, trend e scenari, networking in un mondo sempre più innovativo e veloce, grazie anche al salto di qualità realizzato con l’Intelligenza Artificiale nella Ricerca e nelle Life Sciences. Sono questi gli obiettivi della Scuola Farmindustria rivolta alle persone che lavorano nelle aziende associate”, afferma Marcello Cattani, Presidente Farmindustria.

La Scuola, giunta alla decima edizione, si svolge a Roma il 29 e 30 ottobre. Gli oltre 500 iscritti di quest’anno portano il numero totale dei partecipanti a quota 3.500.

Nella mattina della prima giornata sarà presentata l’industria farmaceutica – numeri, chiavi di lettura su sfide e opportunità future – con un approfondimento su nuova organizzazione e prospettive dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Nel pomeriggio si analizzerà il quadro dell’Unione Europa dopo le elezioni. E si terranno sessioni parallele su specifici temi di attualità: regolamento UE HTA (Health Technology Assesment), European Health Data Space e uso dei big data; implementazione tracciatura europea, carenze e sostenibilità.

Il 30 ottobre sarà interamente dedicato al tema dell’intelligenza artificiale. Che ruolo svolge nella scoperta e sviluppo di nuovi farmaci? Quale impatto sulla salute? E ancora: profili giuridici e approfondimenti su privacy, big data, comunicazione e trasformazione del lavoro.

Tra i relatori, oltre al Presidente, al Direttore Generale, Enrica Giorgetti, esponenti del Ministero della Salute, di AIFA dell’Università, tecnici delle imprese e di Farmindustria.

“Un programma intenso per aggiornare i professionisti delle nostre imprese”, riprende Cattani. “Addetti che in totale sono 70.000, quasi tutti a tempo indeterminato (96%), con un aumento del 20% degli under 35 e del 13% di donne rispetto al 2018. E che fruiscono di una formazione costante.

Perché uno dei nodi centrali per il futuro sarà proprio l’adeguamento rapido delle competenze ai tanti cambiamenti in atto. La Scuola, insieme a molte altre iniziative di Farmindustria per i giovani, vuole essere un momento di crescita per trasmettere conoscenze utili e per diffondere un metodo, quello di imparare a imparare, fondamentale nel mondo di oggi”.