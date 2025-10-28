Sez. AIISF Bologna. Eletto il nuovo Direttivo

Il 27 ottobre si è tenuta a Bologna l’Assemblea degli associati alla Sezione AIISF. L’Assemblea si è aperta con il commosso ricordo di Fabio Sponcichetti, prematuramente scomparso e presidente della Sezione.

Per i suoi due figli di minore età, rimasti orfani sia del padre che della madre, precedentemente deceduta, si è organizzata una raccolta fondi che è arrivata a 33mila euro che verranno equamente divisi in 2 fondi postali in attesa di una sentenza di affidamento da parte del Giudice.

L’Assemblea ha proceduto all’elezione del nuovo Direttivo in sostituzione del precedente che era presieduto dal compianto Sponcichetti.

Sono risultati eletti:

Presidente: Stefano Muratori

Vicepresidente: Patrizia Bassu

Segretario: Ilaria Ordine

Tesoriere: Daniele Marchetti:

Consiglieri: Ivan Mazziotti;

Gaia Colosimo

Stefano Duvnjak

Giorgia Fornasari

Simona Spena

L’Assemblea si è poi conclusa con un dibattito sulla gestione delle prenotazioni negli ambulatori dei medici di medicina generale

