Sez. AIISF Brindisi. Riconoscimento al Dr. Scalera nel giorno del suo pensionamento

In occasione del pensionamento del dr. Agostino Scalera, il Direttivo della Sez. AIISF di Brindisi, federata Fedaiisf, a nome di tutta l’Associazione locale ha voluto ringraziare lo stesso dr. Scalera, per la disponibilità ed il rispetto che ha sempre dimostrato nei confronti degli Informatori scientifici, durante l’esercizio delle rispettive professioni.

Per questo motivo il Direttivo ha espresso un pensiero tramite una targa ricordo. Al dr. Scalera tutti gli informatori scientifici rivolgono i più calorosi auguri per un meraviglioso futuro sia personale che professionale, in quanto continuerà la sua attività specialistica dermatologica.

Il Direttivo AIISF di Brindisi

Federata Fedaiisf