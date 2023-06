Sez. AIISF Messina. Secondo incontro delle “Giornate a Tema” dedicato alla complessa “giungla” dei vari contratti degli Isf

Venerdì 23/06/23, alle 18:30, presso il MAD di Milazzo (ME), si è svolto il secondo incontro delle “Giornate a Tema“, iniziativa organizzata dal direttivo AIISF Sez. Messina, avente come ambizioso fine quello di riuscire a districarsi nella complessa “giungla” dei vari contratti degli Isf, argomento di grande interesse per la categoria degli informatori, ancor di più considerando il momento evolutivo che stiamo vivendo.

Nel primo incontro (così intitolato: “Contratti informatori scientifici, agenti, consulenti, procacciatori di affari: aspetti legali nelle assunzioni e nei licenziamenti”), svoltosi il 4/05/23 presso l’aula magna della Cisl di Messina, si è spaziato sul complesso “mondo dei contratti degli Isf”.

In questo secondo incontro, dal titolo “Tutti i contratti degli Isf sono legali?”, se vogliamo anche un po’ provocatorio, si è invece sottolineata la criticità delle varie tipologie di contratti, dovuta alle lacune della normativa vigente che ha consentito alle aziende farmaceutiche di assumere Isf con le più disparate forme contrattuali, alcune delle quali hanno snaturato la figura dell’Isf.

L’incontro è stato trattato, così come il primo, dall’avv. Concetta Bosurgi, esperta in diritto del lavoro e nelle controversie a tutela degli isf e di categorie affini, nonché Presidente della Consulta Europea per i diritti umani e civili.

L’avvocato a fine incontro ha così dichiarato: ‘Mai come oggi la conoscenza dei diritti nei contratti che le aziende farmaceutiche sottopongono agli Isf all’inizio del rapporto, può diventare strumento per una riforma legislativa finalizzata a garantire chiarezza, uniformità di trattamento, tutele legali ed in generale maggiore dignità alla professione dell’Isf, anche ai fini dell’appropriatezza prescrittiva che ha come scopo finale la tutela del diritto alla salute del cittadino. Pure la conoscenza dei diritti alla fine del rapporto può aiutare l’Isf ad evitare di soccombere rispetto a decisioni prese unilateralmente dai colossi farmaceutici, che spesso celano vere e proprie violazioni di legge, a tutto discapito dei lavoratori. L’esperienza ha dimostrato che, nel 100% dei casi in cui l’Isf, alla fine del rapporto lavorativo, si é rivolto ad un legale esperto in materia, la situazione si è ribaltata a proprio favore: ha vinto la causa oppure accettato una transazione economica proposta dall’azienda con clausola di riservatezza’.

L’incontro, fortemente voluto dal Presidente dell’Aiisf di Messina Angelo Bagnara, a cui hanno partecipato una delegazione della sezione Aiisf di Catania capeggiata dal suo vice-presidente Francesca Romana Piazza, il tesoriere nazionale Aiisf, Salvatore Messina ed un discreto numero di Isf, ha riscosso grande successo e si è concluso con un momento di piacevole convivialità tenutosi intorno ad un tavolo di ottime degustazioni enogastronomiche.

L’auspicio è quello di una maggiore divulgazione di delicati temi come quello trattato, che riguardano la vita di ogni Isf, che si può realizzare solo grazie ad una sempre più diffusa aggregazione di categoria.

Comunicato Stampa