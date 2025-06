Sez. AIISF Salerno. Schedario medici in cloud per gli iscritti

La Sezione Aiisf di Salerno e provincia ha posto in essere un complesso progetto che da ieri ha avuto inizio per gli iscritti e per chi liberamente vorrà iscriversi all’Associazione.

Si tratta del primo schedario in cloud di medici di medicina generale delle 15 microaree di Salerno e provincia consultabile on line dagli iscritti. I fautori che hanno operato, offrendo la loro opera volontaria sottratta al proprio tempo personale e con competenze diverse, sono due nostri colleghi: Anna Sorrentino e Gaetano Alfarano.

Il progetto in cloud oltre ad aggiornarsi dei medici nuovi e pensionati si estenderà agli altri tipi di specialistica con l’ambizione di coprirle tutte con orari e poi eventualmente indirizzi e modalità di ricevimento (app/agenda/ segretaria/libero/ecc.). TUTTI da pubblici in rispetto della legge s privacy.

Comunicato Sez. AIISF Salerno

– Federata Fedaiisf –

N.B.: Privacy. Gli elenchi in cloud sono di pubblico dominio. È consentito l’utilizzo dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. È rispettato rigorosamente il vincolo di finalità: i dati disponibili risultano strettamente attinenti alla specifica attività svolta dall’interessato e che è posta alla base della pubblicazione di quei medesimi dati. I dati non sono eccedenti rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti e utilizzati solo nei modi strettamente necessari.

È fatto, pertanto, divieto di copiare, modificare, scaricare, trasmettere, pubblicare o distribuire a terzi per scopi di lucro o commerciali il contenuto dell’elenco.

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)