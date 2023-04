Sez. AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria. Donazione al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena

Le Informatrici e gli Informatori Scientifici del farmaco e del Parafarmaco, contrariamente a ciò che, a volte, si possa percepire, sono impegnate/i, da sempre, a diffondere mirate strategie di educazione alla prevenzione, nell’interesse della Salute Pubblica.

Sono anche Persone con una loro sensibilità sociale ed un ben connotato profilo culturale. Esse ed essi, intendono partecipare, a pieno titolo, al percorso di crescita sanitario, civile e culturale del nostro quotidiano. Ed è in tale direzione che l’AIISF (Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco) e, nello specifico, la Sezione “Seby Trapani” di Reggio Calabria, federata Fedaiisf, intendono muoversi costantemente, con l’ambizione, mai sopita, di elevare, quanto più possibile, la qualità della figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco e del Parafarmaco.

E, in relazione a quanto detto, il Direttivo della Sezione, ha il piacere di comunicare a Tutte le Colleghe ed a Tutti i Colleghi di Reggio Calabria e Provincia, di aver effettuato, in coerenza con una strategia concepita fin dal 2021,una donazione, al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena, diretto dalla Facente Funzioni, Dr.ssa Tiziana Foti, di 5 speciali sedie per l’allattamento, che saranno utilizzate dalle Mamme dei bimbi, nati presso il Nosocomio della Piana.

La Dr.ssa Foti, non ha mancato di esprimere la sua sincera gratitudine a Tutti Noi e gli auspici di una costante collaborazione umana e professionale, tra i nostri ambiti.

Un evento che ci rende orgogliosi del lavoro di relazione e condivisione con le Istituzioni Sanitarie e con la Classe Medica, svolto in questi tre anni e che, certamente, potrà riservarci ulteriori, costruttive, soddisfazioni etiche e morali. Nell’interesse ed a beneficio di Tutte le Colleghe, di Tutti i Colleghi e della Sanità del Territorio.

Il Direttivo Sez. AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria, federata Fedaiisf