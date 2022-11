Sez. AIISF Toscana Nord Ovest. Incontro conviviale con raccolta fondi per l’Associazione Luna, centro per l’assistenza alle donne vittime di violenza

La Sezione AIISF Toscana Nord Ovest ha organizzato il 25 novembre 2022 una “cena con delitto” a cui hanno partecipato colleghi associati e non associati.

La compagnia “Delitti al Dente” ha animato egregiamente la serata, coinvolgendo direttamente i partecipanti. La Compagnia “Delitti al Dente” è costituita da un gruppo di giovani attori con una passione per i romanzi gialli che dal 2014 organizza Cene con Delitto in Toscana. La missione è quella di rendere indimenticabile una semplice serata tra amici mettendo, tra una portata e l’altra, in scena un vero e proprio giallo.

In tale occasione è stata effettuata fra gli informatori presenti una raccolta fondi da devolvere all’Associazione LUNA, centro che ha come scopo la prevenzione e la lotta ad ogni tipo di violenza di genere, facente parte della rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re – Donne in Rete – contro la violenza operante principalmente sul territorio di Lucca.

Il 25 novembre è la giornata in cui si celebra nel mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che in questa data invita i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani.

In Italia, secondo l’ISTAT, 6 milioni 788 mila donne fra i 16 e i 70 anni hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza. Secondo l’EURES tra 2005 e 2014 le donne uccise da un parente o all’interno di una relazione di coppia sono state 1.145, una media di una donna uccisa ogni 3 giorni!

Tra le lavoratrici vittime di aggressioni o violenze, quasi il 60% svolge professioni sanitarie e assistenziali, a seguire (ma a distanza) insegnanti e specialisti dell’educazione-formazione, impiegati postali, personale di pulizia e servizi di vigilanza e custodia, ecc. (Fonte: Inail)

