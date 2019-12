Fedaiisf Lecce porta doni ai bimbi dell’oncologia pediatrica

Carissimi tutti, innanzitutto ringrazio chi ha reso possibile realizzare l’iniziativa raccolta fondi

“Pochi spiccioli per un sorriso di gioia e di speranza ”

Stamani alle ore 11,30 eravamo nel reparto di oncologia pediatrica al 3 piano del polo oncologico, io, Claudio Leggieri, Antonio Quarta. insieme alla sua dolce moglie Ornella e la stupenda figlia Francesca.

Abbiamo riempito 5 sacchi di doni, come foto allegate, posizionato il tutto sotto l’albero di Natale del reparto sotto gli occhi curiosi ed attenti dei piccoli eroi ricoverati.

Le volontarie hanno cercato un po’, per aumentare la suspense, di fermare i piccoli.

Fatte le foto di rito……poi un ESPLOSIONE di festa di gioia di scoprire cosa ci fosse in questi rossi sacconi e tanta ma tanta felicità.

ESPLOSIONE di forti emozioni e commozione negli occhi dei tanti genitori, di riconoscenza, per tanta sensibilità da parte nostra….rimarrà in noi il ricordo dello sguardo dolce velato dalle lacrime di una giovane mamma felice per aver fatto sorridere la propria piccola con un simpatico elefantino di peluche rosa….

FORTI emozioni…non ci siamo guardati negli occhi volutamente saremmo scoppiati in lacrime……

Alla fine ci hanno congedato con un caloroso ed affettuoso applauso.

Condivido con voi tutti questo toccante momento

Pasquale Malinconico – Pres. Sez. Fedaiisf Lecce