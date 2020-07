Fedaiisf Bologna. Salita alla Madonna di San Luca per festeggiare la fine del lockdown

Una delegazione del direttivo della sezione Fedaiisf di Bologna ha voluto mantenere la promessa

di salire al Colle della Guardia dove si trova il Santuario della Madonna di San Luca, protettrice dei Bolognesi, per festeggiare il rientro al lavoro che nel periodo del lockdown sembrava molto lontano.

La camminata fatta percorrendo il portico di San Luca in andata e ritorno (il più lungo del mondo con 3,8 km e pendenze del 18%) è stata un’occasione per salutarsi, e auspicare che altri soggetti (in questo caso umani e non virus) non continuino ad ostacolare ancora per molto lo svolgere della nostra attività IN PRESENZA

Firmato

Il direttivo Fedaiisf sezione di Bologna