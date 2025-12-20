Solidarietà in campo: missione doppia per l’AIISF tra Firenze e Prato

Rafforzate le partnership con Synlab e Fondazione Meyer. Tra le novità, una convenzione sanitaria per i soci e un nuovo format per il torneo benefico 2026.

FIRENZE – Una settimana di intensa attività istituzionale ha visto i vertici dell’Associazione impegnati in un doppio appuntamento sul territorio toscano, con l’obiettivo di consolidare legami storici e programmare nuove iniziative di beneficenza.

L’intesa con Synlab: salute e sport

La prima tappa ha visto protagonista la Vice Presidente Ilaria Gambassi, ricevuta presso la sede di Synlab Manifattura Firenze da Claudio Mondo, Responsabile dei Poliambulatori della Toscana. L’incontro, nato per celebrare il successo sportivo della squadra Synlab nell’ultimo torneo di calcetto solidale, si è concluso con la consegna di una targa commemorativa e di una foto celebrativa.

L’accordo, tuttavia, ha superato la cornice sportiva per approdare a risultati concreti per la comunità: è stata infatti ufficializzata una convenzione sanitaria che permetterà a tutti i soci dell’Associazione di accedere a esami e visite mediche a tariffe agevolate presso l’intera rete di centri Synlab in Toscana.

Fondazione Meyer: verso un torneo interprovinciale

Parallelamente, il Presidente Francesco Muto, affiancato da Carmine Minicucci, (responsabile del progetto) e Laura Licata (membro del Direttivo), si è recato all’Ospedale Pediatrico Meyer. Ad accoglierli, Davide Gigli dell’ufficio Comunicazione ed Eventi della Fondazione Meyer, che ha consegnato un attestato di ringraziamento ufficiale per l’impegno profuso nelle recenti attività di raccolta fondi.

Durante il colloquio sono state gettate le basi per l’edizione 2026 della manifestazione benefica. Il progetto prevede un’evoluzione ambiziosa del format: una sfida su due tappe, Firenze e Prato, che culminerà in una finalissima tra le migliori rappresentative. Il Presidente Muto ha inoltre lanciato l’invito ufficiale affinché una selezione dell’Ospedale Meyer scenda direttamente in campo.

Con queste due missioni, l’Associazione conferma il proprio ruolo di ponte tra il tessuto sanitario d’eccellenza e la cittadinanza, unendo prevenzione medica e sport in un unico grande progetto di solidarietà.

Nota: Viene ufficializzata una convenzione sanitaria che permetterà a tutti i soci dell’Associazione di accedere a esami e visite mediche a tariffe agevolate presso l’intera rete di centri Synlab in Toscana. L’occasione è interessante per tutte quelle sezioni che hanno sul proprio territorio un centro Synlab

La convenzione partirà da Gennaio 2026 e potrà essere estesa ad altre regioni