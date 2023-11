Sez. AIISF Lecce. Comunicato OMCeO e DG ASL sull’evento “Informazione Scientifica del Farmaco e Parafarmaco”

Facendo seguito all’ evento del 30/09/23, “Informazione scientifica sul farmaco e parafarmaco. Tra normative e pandemia per un migliore accesso alle cure” tenutosi presso le aule del polo didattico dell’ ASL di Lecce organizzato da A.I.I.S.F. Sez Lecce in stretta collaborazione con SIMG Lecce, patrocinato dalla Direzione Generale dell’ ASL e coi patrocini degli ordini di Lecce, OMCeO e Farmacisti e delle sigle sindacali medici, si è stilato un comunicato da diffondere ai medici e base per colloqui colle istituzioni.

Detto comunicato è stato condiviso ed approvato dalla Direzione Generale e la stessa invitava l’ ordine dei medici per effettuare la divulgazione nelle modalità più opportune. OMCeO Lecce nell’ ultima riunione del suo consiglio direttivo ha fatto proprio il comunicato e condividendo i suggerimenti della direzione generale stabiliva le modalità divulgative.

Il comunicato è stato posto sul sito web e sarà pubblicato sulla rivista “Salento Medico” nella prossima stesura di gennaio 24.

L’ ufficialità dà alla Sezione AIISF la possibilità di attuare il programma nell’intento di migliorare i rapporti con la classe medica con una collaborazione sempre più professionale garantita anche dalla massima autorità sanitaria locale…..una base importante per un futuro un po’ più tranquillo per chi si appresta alla professione.

Il presidente Sez. AIISF Lecce

Pasquale Malinconico

Il 30 settembre 2023 presso le aule del polo didattico dell’ASL di Lecce si è tenuto il corso dal titolo “Informazione Scientifica sul farmaco e parafarmaco tra normative e pandemia per un migliore accesso alle cure” organizzato dalla sezione A.I.I.S.F. di Lecce, federata Fedaiisf, in stretta collaborazione con la società scientifica SIMG di Lecce ottenendo il fondamentale patrocinio della Direzione Generale dell’ASL di Lecce.

Altri importanti patrocini sono stati l’Ordine dei Medici di Lecce, l’Ordine Farmacisti di Lecce e tutti i sindacati dei medici. Presidente del corso dott. Antonio Metrucci, responsabile SIMG di Lecce.

Un’occasione per evidenziare le leggi nazionali e il Regolamento Regione Puglia che governano l’attività e l’importanza dell’informazione scientifica sul farmaco nella gestione quotidiana del paziente nel rispetto dell’art. 32 Cost..

Il Direttore Generale dell’ASL di Lecce, avv. Stefano Rossi, intuendo l’importanza dell’argomento, dopo aver ascoltato attentamente le prime relazioni, ha voluto dare il proprio contributo alla riuscita del corso.

Ha puntato l’attenzione di tutti gli attori della sanità per la sostenibilità del SSN, chiedendo la collaborazione per poter garantire le cure ai pazienti. Grande attenzione alla diagnostica e alla terapia ribadendo come un’informazione scientifica sul farmcaco corretta rappresenti uno degli elementi strategici per il perseguimento dell’appropriatezza, dell’efficacia e dell’aderenza alla terapia portando così ad una razionalizzazione della spesa farmaceutica ed auspica con entusiasmo un rapporto più collaborativo con i professionisti dell’informazione scientifica.

Il dott. Cosimo Esposito, facendo proprio il consiglio della Direzione Generale e facendo leva anche sul Regolamento della Regione Puglia, rimarca l’importanza degli ISF nella gestione della spesa farmaceutica evidenziando la necessità di inserire gli stessi nei tavoli tecnici dedicati.

Tutti i relatori hanno anche colto l’occasione, vista la presenza del Direttore Generale per gran parte dell’incontro, per lamentare le criticità nella sanità locale proponendo sempre la collaborazione di FEDAIISF nell’attuare della soluzioni laddove possibili.

Tante le indicazioni e i suggerimenti dei partecipanti, per questo il dott. Antonio Metrucci ha chiesto alla dott.ssa Daniela Fusco, facente parte della commissione OMCeO di Lecce, di prevedere anche alcune sezioni sull’informazione scientifica nel corso di specializzazione in medicina generale.

I relatori della tavola rotonda conclusiva, condotta dalla dott.ssa Maddalena Mongiò, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, hanno sottolineato come la collaborazione dei mmg, sempre più vessati dai pazienti nella limitazione delle 100 note, con l’informatore scientifico del farmaco sia fondamentale per l’appropriatezza prescrittiva nella cura dei pazienti.

Alla fine dei lavori è stata auspicata una maggiore collaborazione con tali professionisti.

A tal fine si stabilisce che:

– La legge 219/2006 obbliga che gli informatori scientifici del farmaco siano in possesso di una Laurea in discipline scientifiche compresa quella in Medicina e Chirurgia;

– il Regolamento della Regione Puglia (16/07/2007 n. 17), modificato il 13/07/2021 dalla mozione del consigliere Antonio Maria Gabellone, dopo l’art. 5 del Reg. aggiunge il 5 bis e stabilisce che “è informatore scientifico del farmaco… colui che, quale consulente del medico e sulla base di un quotidiano rapporto con lo stesso, fornisce informazioni corrette sui farmaci, illustrandogli ogni aspetto di essi (azione, vantaggi e controindicazioni), lo aggiorna sull’uscita di nuovo farmaci e offre notizie relative all’uso di quelli qualora l’esperienza avesse portato nuovi studi su di essi”. Stabilisce, inoltre, che… lo svolgimento dell’attività degli ISF deve avvenire nei giorni dal lunedì al venerdì e comunque nel rispetto del CCNL.