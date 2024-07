Farmindustria. Marcello Cattani confermato alla presidenza. Alberto Chiesi Presidente Onorario

Conferma all’unanimità per Marcello Cattani alla Presidenza di Farmindustria. Sarà in carica per il biennio 2024-2026. Cattani – parmigiano, 53 anni, sposato, due figli, laureato in Scienze Biologiche ad indirizzo biomolecolare, con una specializzazione in Chimica e Tecnologia Alimentari – è Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi Italia e Malta.

È anche nel Consiglio Generale di Confindustria e nel Consiglio Generale di Assolombarda. Da ottobre 2022 è Presidente del Club Santé Italia, che riunisce 40 aziende francesi in Italia in ambito medico-farmaceutico.

Alberto Chiesi (Chiesi Farmaceutici) è stato nominato Presidente Onorario di Farmindustria.

L’Assemblea ha, inoltre, eletto il Comitato di Presidenza composto da cinque Vice-Presidenti: • Alessandro Chiesi (Chiesi Farmaceutici) • Valentino Confalone (Novartis Farma) • Massimo Di Martino (Abiogen Pharma) • Paivi Kerkola (Pfizer Italia) • Pierluigi Petrone (Euromed)

Del Comitato di Presidenza fanno parte anche: • Lucia Aleotti (A. Menarini) • Francesco De Santis (Italfarmaco) • Fabio Landazabal (GlaxoSmithKline) • Morena Sangiovanni (Boehringer Ingelheim Italia) • Mario Sturion Neto (Johnson & Johnson) • Luciano Grottola (Ecupharma)

Le linee programmatiche della nuova squadra per il biennio 2024-2026 saranno illustrate nel corso dell’Assemblea di Farmindustria, che si svolgerà a Roma giovedì 4 luglio, a partire dalle ore 10.30, presso l’Auditorium della Conciliazione (Via della Conciliazione 4).

Comunicato Farmindustria – 3 luglio 2024

CCNL firmato