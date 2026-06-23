EFPIA. Ogni euro investito in nuovi farmaci ne restituisce 5,67 € all’Europa

Lo studio economico sull’impatto dell’innovazione farmaceutica in Europa rafforza l’argomento secondo cui il sottoinvestimento nella salute è una falsa economia, che costa più di quanto faccia risparmiare.

EFPIA – 23 giugno 2026

EFPIA ha pubblicato oggi uno studio completo sul valore sociale ed economico dell’innovazione farmaceutica. I dati mostrano che tra il 2014 e il 2024 l’investimento dell’Europa di 11,67 miliardi di euro in nuovi farmaci ha restituito più di cinque volte l’importo in risparmi sui costi sociali, economici e ospedalieri, pari a 66 miliardi di euro in totale, inclusi oltre 9 miliardi di euro di risparmi ospedalieri diretti.

Lo studio esamina l’impatto sulla mortalità e sull’utilizzo degli ospedali e quantifica i rendimenti economici basati su tre principali aree di malattia in 29 paesi europei tra il 2014 e il 2022. Condotto dal WifOR Institute e scritto insieme all’economista della Columbia University, il professor Frank R. Lichtenberg, la ricerca sfida la percezione dell’assistenza sanitaria semplicemente come un costo da contenere, e sostiene invece che le politiche dovrebbero riflettere il valore che l’innovazione porta ai sistemi sanitari e alla società.

I risultati chiave includono:

L’uso di farmaci di nuova approvazione: tra il 2014 e il 2022 l’uso di nuovi farmaci è associato a una riduzione di 1,83 milioni di anni di vita persa prima degli 85 anni e alla riduzione di 20,9 milioni di giorni di ospedale in 29 paesi europei, equivalente a liberare più di 57.000 letti ospedalieri per un anno intero.

tra il 2014 e il 2022 l’uso di nuovi farmaci è associato a una riduzione di 1,83 milioni di anni di vita persa prima degli 85 anni e alla riduzione di 20,9 milioni di giorni di ospedale in 29 paesi europei, equivalente a liberare più di 57.000 letti ospedalieri per un anno intero. Ritorno sull’investimento: l’uso di farmaci innovativi ha restituito fino a 6 volte il costo, con un impatto totale di oltre 66 miliardi di euro in tutta Europa

l’uso di farmaci innovativi ha restituito fino a 6 volte il costo, con un impatto totale di oltre 66 miliardi di euro in tutta Europa I farmaci innovativi hanno generato : 38 miliardi di euro di produttività della forza lavoro; 19 miliardi di euro di contributi non pagati e; 9 miliardi di euro di risparmi sui costi ospedalieri

: 38 miliardi di euro di produttività della forza lavoro; 19 miliardi di euro di contributi non pagati e; 9 miliardi di euro di risparmi sui costi ospedalieri Risparmio ospedaliero: ha restituito 78 centesimi per 1 € investito, prima di contare i guadagni di produttività.

ha restituito 78 centesimi per 1 € investito, prima di contare i guadagni di produttività. Aree di malattia: ogni 1 € investito in farmaci per il cancro ha restituito 6,80 €; i farmaci per il diabete e il metabolismo hanno restituito 4,70 € e i farmaci per le vie respiratorie hanno restituito 3,80 €

Il rapporto descrive anche in dettaglio il ritorno sull’investimento a livello nazionale, mostrando l’impatto sociale totale, la spesa farmaceutica incrementale, i risparmi ospedalieri e il ROI implicito per tutti i 29 paesi.

Lo studio mostra che l’investimento nell’innovazione farmaceutica e la disponibilità tempestiva di farmaci innovativi genera sostanziali benefici economici e sociali, oltre ad alleviare i vincoli di capacità della forza lavoro nei sistemi sanitari. Questi benefici sono, tuttavia, spesso visti a lungo termine o appaiono al di fuori dei bilanci sanitari come riduzione dei costi di assistenza sociale, aumento delle entrate fiscali e riduzione delle prestazioni di malattia.

Di conseguenza, l’Europa continua a perseguire strategie di contenimento dei costi a breve termine volte a ridurre la spesa per i farmaci negli Stati membri piuttosto che una strategia di investimento a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e dell’economia europea. Ad esempio, l’Europa spende circa l’1% del PIL in prodotti farmaceutici rispetto al 2% negli Stati Uniti e all’1,8% in Cina.

Senza l’impegno ad aumentare la spesa per i farmaci innovativi, i pazienti europei e i sistemi sanitari subiranno crescenti ritardi nell’accesso alle ultime scoperte scientifiche e l’ecosistema dell’innovazione continuerà a peggiorare rispetto all’Asia e agli Stati Uniti.

L’Europa continua a lottare per competere per gli investimenti rispetto ai pari globali: ha perso quasi un quarto della sua quota globale di investimenti in ricerca e sviluppo farmaceutico in due decenni e la sua quota di studi clinici sponsorizzati dall’industria si è quasi dimezzata dal 2013. È probabile che le incertezze create dalle politiche commerciali e dei prezzi globali esacerbano le tendenze.

Raccomandazioni politiche

Riconoscere l’innovazione farmaceutica come un investimento economico, non un costo: i rendimenti dei farmaci sono alti e probabilmente sottovalutati. I quadri politici dovrebbero riflettere il pieno valore economico dell’innovazione, compresi i guadagni di produttività e la riduzione dell’onere sanitario. Garantire l’accesso tempestivo ed equo dei pazienti a farmaci innovativi in tutta Europa: i ritardi nell’accesso si traducono direttamente in perdite di salute evitabili e rendimenti economici in perdita. La razionalizzazione dei percorsi di approvazione, rimborso e assorbimento deve essere una priorità condivisa tra gli Stati membri. Rafforzare l’ecosistema delle scienze della vita in Europa attraverso un’azione politica coordinata: l’ambiente geopolitico e normativo rischia di rendere l’Europa meno competitiva come destinazione per gli investimenti farmaceutici. Gli Stati membri e le istituzioni dell’UE devono trattare l’innovazione, l’accesso e la competitività come programmi politici interconnessi, non in silosi.

Stefan Oelrich, presidente, EFPIA, ha dichiarato: “Se l’Europa vuole rimanere un leader globale nelle scienze della vita, deve creare un ambiente in cui l’innovazione possa prosperare e in cui i pazienti possano beneficiare di scoperte scientifiche senza inutili ritardi. Le scelte fatte oggi determineranno se l’Europa continuerà a guidare l’innovazione medica o a rimanere ulteriormente indietro in uno dei settori strategicamente più importanti del mondo”.

Nathalie Moll, direttore generale di EFPIA, ha dichiarato: “Questi dati si aggiungono alla crescente base di prove che la spesa per l’assistenza sanitaria crea molto più valore di quanto costi alla società. Depriorizzare i bilanci della salute e dei medicinali è una scelta politica che non è solo un errore strategico, ma una decisione economicamente autolesionista che sacrifica la prosperità a lungo termine per guadagni a breve termine. Molte nazioni ora riconoscono l’importanza di una società sana come chiave per un’economia ad alte prestazioni; l’Europa dovrebbe seguire l’esempio”.

Note agli editori

Paesi inclusi nell’ambito: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Türkiye, Regno Unito.

Accesso: gli europei aspettano anche 500 giorni, in media, per accedere a un medicinale appena autorizzato, con una disparità dell’88% di accesso tra i paesi.

Disponibilità: nel 2025, quasi la metà (49%) non è disponibile per i pazienti in Europa, rispetto al 46% del 2019. Nel 2025, il 17% è disponibile solo in condizioni limitate (6% nel 2019). Nel 2025, la quota di farmaci completamente disponibili negli elenchi di rimborso pubblici è diminuita sostanzialmente al 28%, in calo rispetto al 42% del 2019.

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