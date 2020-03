Toscana. AOU Pisa: regolamento ISF concordato con Fedaiisf

Comunicato Fedaiisf Toscana

Informiamo che è stata pubblicata la delibera 211 del 28/2/2020 da parte della Direzione generale dell’Azienda Ospedaliera pisana avente per oggetto “Disciplina dell’informazione scientifica e regolamentazione accesso Specialisti nell’AOUP”

La delibera, dopo confronto con AIISF/FEDAIISF (riconosciuto anche nel testo del provvedimento) sostituisce un precedente provvedimento che avrebbe di fatto impedito l’attività degli informatori scientifici nell’ importante azienda ospedaliera toscana.

All’interno del regolamento viene ampiamente riconosciuto il ruolo e l’utilità di una informazione di qualità svolta dagli informatori scientifici del farmaco:

Si ritiene in definitiva che unire la sanità pubblica in una collaborazione proficua tra Medici, Farmacisti e Informatori Scientifici del Farmaco per una informazione scientifica di qualità, rappresenti uno degli elementi strategici per il perseguimento della appropriatezza, efficacia e compliance nell’uso dei farmaci. Una informazione di qualità, basata sulle evidenze, ha lo scopo ultimo di fornire ai pazienti un reale vantaggio in termini di salute attraverso la scelta del farmaco appropriato da parte del medico curante.