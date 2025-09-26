Trump ci ripensa: Dazi al 100% su prodotti farmaceutici di marca a partire dal primo ottobre

Dazi: nuova bordata di Trump sui farmaci e risposta Ue

Fortune Health – 26 settembre 2025 by Margherita Lopes

Dazi sui farmaci, tutto da rifare? Dopo mesi di fibrillazioni e qualche settimana di serenità, Donald Trump è tornato a minacciare le aziende del pharma, con un post dirompente su Truth.

Il presidente Usa ha annunciato l’introduzione di dazi del 100% su prodotti farmaceutici di marca a partire dal primo ottobre, se le aziende del settore non trasferiranno parte della produzione negli Stati Uniti.

“Non ci saranno dazi per quei prodotti farmaceutici, se sono iniziati i lavori di costruzione” di un nuovo impianto negli Stati Uniti, ha scritto Trump. Eppure a fine agosto era arrivata la dichiarazione congiunta che formalizzava l’accordo-quadro commerciale tra Ue e Usa raggiunto a luglio, confermando il tetto massimo del 15% per i dazi statunitensi sulle esportazioni Ue.

Tutto da rifare, allora? Negli Usa non ci saranno dazi superiori al 15% sui farmaci importati dall’Ue, assicura il vice portavoce capo della Commissione Europea Olof Gill, dopo il post pubblicato da Donald Trump. Ma vediamo meglio che cosa è successo.

Incentivare la produzione di farmaci made in Usa

L’intento di Trump è sempre stato quello di favorire la produzione di medicinali negli Stati Uniti. E le sue dichiarazioni non sono rimaste inascoltate: di recente l’americana Eli Lilly aveva annunciato una fabbrica da 6,5 miliardi di dollari a Houston, che si aggiunge all’impianto da 5 miliardi già promesso fuori Richmond, in Virginia. D’altra parte numerose aziende farmaceutiche hanno illustrato piani per aprire nuove sedi o associarsi a imprese presenti negli Usa.

È il caso dei colossi elvetici Roche e Novartis: le due aziende hanno pianificato investimenti su larga scala e nuovi impianti di produzione negli Stati Uniti, come riferisce un’analisi della banca Vontobel.

La ‘polizza assicutativa’ dell’Unione europea

Quanto all’Ue, Olof Gill si richiama alla dichiarazione congiunta, sottolineando che “gli Stati Uniti intendono garantire tempestivamente che l’aliquota tariffaria, composta dalla tariffa della nazione più favorita e dalla tariffa imposta in base alla sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, applicata ai prodotti originari dell’Unione Europea soggetti alle misure della sezione 232 su prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname, non superi il 15%“.

Per Gill, riferisce Adnkronos, “questo chiaro massimale tariffario onnicomprensivo del 15% per le esportazioni dell’Ue rappresenta una polizza assicurativa che non si verificheranno dazi più elevati per gli operatori economici europei”. D’altra parte, riflette ancora Gill, l’Ue è l’unico partner commerciale ad aver raggiunto questo risultato con gli Stati Uniti.

Anzi, sul fronte dazi Ue e Stati Uniti “continuano a impegnarsi per l’attuazione degli impegni della dichiarazione congiunta, esplorando al contempo ulteriori ambiti per esenzioni tariffarie e una cooperazione più ampia”. Calma e sangue freddo, dunque. Anche perché, come dicevano gli antichi Romani, Pacta sunt servanda.

L’impatto per l’Italia

L’export di farmaci e vaccini italiani negli Usa ammonta a circa 11 miliardi di euro nel 2024. I dazi al 15% potrebbero comportare un impatto di circa 2-2,5 miliardi di euro, “a carico soprattutto dei consumatori statunitensi”, aveva stimato qualche tempo fa il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani.

Obiettivo Cina e India?

inveezz – 26 settembre 2025 (estratto)

L’onda d’urto farmaceutica è stata immediata: le azioni delle case farmaceutiche asiatiche ed europee sono scivolate nelle contrattazioni notturne, mentre gli importatori si affrettavano a prevedere un aumento dei costi dei farmaci al dettaglio.

I titoli farmaceutici in India e Cina, così come i principali fornitori statunitensi, sono crollati alla notizia. Il messaggio dell’amministrazione è schietto: le aziende devono investire nella produzione nazionale o rischiano di perdere l’accesso al redditizio mercato americano.

Gli analisti notano il tempismo di Trump: i giganti farmaceutici statunitensi hanno recentemente promesso miliardi di dollari per l’espansione locale, stimolati dalla minaccia di questi dazi.

Storicamente, i farmaci importati erano soggetti a dazi minimi o nulli, un cambiamento che poteva stimolare l’inflazione, causare problemi alla catena di approvvigionamento e provocare contromisure da parte dei partner commerciali.

Paesi nel mirino

L’India si trova direttamente sulla linea di fuoco della politica di Trump, con una profonda posta in gioco economica. Nomi del settore come Sun Pharma, Dr Reddy’s, Lupin e Aurobindo hanno iniziato a fare molto affidamento sulla domanda statunitense di farmaci a prezzi accessibili.

Gli esperti di SBI Research stimano che il 40% delle esportazioni farmaceutiche indiane vada negli Stati Uniti; Le aziende leader possono ricavare fino al 50% delle entrate totali da acquirenti americani.

Anche se l’attenzione immediata è rivolta ai farmaci di marca e brevettati, l’incertezza incombe ora sul futuro dei generici complessi e delle terapie specialistiche, segmenti in cui l’impronta dell’India è in crescita.

Ma la sofferenza finanziaria non è solo locale. Le azioni delle case farmaceutiche di Cina, Israele, Svizzera e di tutta Europa sono scese, con il rischio di interruzioni della catena di approvvigionamento e picchi di prezzo negli Stati Uniti rilevato dagli osservatori del settore.

Gli analisti avvertono che i dazi potrebbero ritorcersi contro: aumentare i prezzi per i consumatori americani, causare carenza di medicinali e costringere a scelte difficili nella politica sanitaria

Nota. AstraZeneca ha promesso 50 miliardi di dollari, Eli Lilly ha appena inaugurato due nuovi stabilimenti in Texas e Virginia (nell’ambito di un piano da 27 miliardi), mentre Johnson & Johnson, Roche, Bristol Myers Squibb, Novartis e Sanofi hanno comunicato investimenti compresi tra i 20 e i 55 miliardi di dollari. A supporto di questa transizione, anche la Fda ha lanciato il programma “PreCheck” per semplificare la costruzione di nuovi impianti produttivi negli Stati Uniti. (Fonte Quotidianosanità)