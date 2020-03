Tutti gli ISF italiani a sostegno per fronteggiare l’emergenza coronavirus

In questi giorni così difficili c’è un sentimento che ci unisce più di prima. Tutti noi sentiamo la mancanza della nostra bellissima Italia, che amiamo e là fuori ci attende, pronta ancora una volta a meravigliarci con la sua incredibile bellezza quando tutto questo sarà finito. Tutti noi vorremmo fare qualcosa per quanto possa essere nelle nostre possibilità. Noi stiamo a casa, ma siamo pronti a rispondere ad ogni chiamata di aiuto, se c’è bisogno siamo pronti a dare una mano.

Per testimoniare la nostra solidarietà si sono moltiplicate in tutta Italia iniziative di ISF che manifestano la loro volontà di partecipare a sostenere l’immane sforzo che tutti sono chiamati a sostenere.

In questi giorni in cui siamo costretti a stare in casa ci manca il nostro Paese, ci mancano le persone.

Non vediamo l’ora di ritornare a vivere tutti insieme quei luoghi che oggi vediamo deserti. Restiamo uniti e ripartire sarà straordinario!

Riportiamo sotto le testimonianze che le sezioni hanno messo sui social. Sicuramente ne mancherà qualcuno che ci sarà sfuggito. Ce ne scusiamo con gli autori.