UILTEC incontro con Farmindustria. ISF in una babeli di vincoli. Riattivare il tavolo al MiSE

In questa occasione si è affrontato il tema più generale dell’andamento di settore che certamente ha beneficiato della continuità delle attività ma che necessita di comprendere a fondo la tenuta per il 2020 del proprio fatturato e la leadership europea sull’export conquistata negli anni scorsi.

Si è discusso quindi degli scenari economici, di organizzazione del lavoro anche in relazione alle esperienze di lavoro a remoto che ha attivato un’attenzione particolare e che deve essere correttamente declinata nelle fasi successive di strutturazione.

Come noto, a breve si passerà dal regime derogatorio, frutto dell’emergenza sanitaria, al ripristino degli accordi individuali e all’applicazione della legge, senza però avere ancora delle adeguate linee guida.

In questo senso si è ragionato anche dell’informazione scientifica del farmaco che ha ancora una babele di vincoli effetto delle ordinanze regionali non coerenti tra Regione a Regione.

Tutti questi argomenti, si è condiviso porli in sede ministeriale, riattivando il tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) utilizzando nel caso, anche la Divisione VIII del Ministero stesso per le linee strategiche per la competitività del settore.

Non ultimo, attivare compiutamente gli osservatori settoriali per il confronto e la condivisione delle scelte organizzative e di scenario economico.

Roma, 26 giugno 2020

UILTEC NAZIONALE