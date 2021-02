Un algoritmo indicherà le categorie prioritarie da vaccinare

Pronto il software di intelligenza artificiale al servizio delle vaccinazioni. Silvestro Scotti (FIMMG): «Uno strumento gratuito per medici e istituzioni. La medicina generale è pronta a fare la propria parte»

Fimmg – 11/02/2021

Un algoritmo in grado di elaborare le banche dati a disposizione dei medici di medicina generale (e non solo) e di definire, grazie all’intelligenza artificiale, quali sono i pazienti da vaccinare prioritariamente perché legati ad una prognosi a rischio nel caso di infezione da Sars-CoV-2. Il software, ormai pronto ad essere testato, è stato messo in piedi da FIMMG, grazie alle competenze di Net Medica Italia, con il coinvolgimento di CittadinanzAttiva, grazie al segretario generale Antonio Gaudioso, del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche e un panel di esperti di grande spessore. Tra gli altri, il professor Paolo Bonanni (ordinario di Igiene all’Università di Firenze), il professor Pier Luigi Lopalco (ordinario di Igiene all’Università di Pisa), il professor Walter Ricciardi (consulente del Ministero della Salute e docente di Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore), Tommasa Maio (responsabile Area Vaccini FIMMG), il professor Emanuele Frontoni (docente di Comuter Vision e Deep Learning all’università Politecnica delle Marche), Paolo Misericordia (responsabile centro studi FIMMG) e Nicola Calabrese (vice segretario nazionale FIMMG e presidente di Net Medica Italia).

A rendere il software pienamente compatibile con un impiego immediato su scala nazionale è la sua stessa struttura, sulla quale si innesta l’algoritmo di stratificazione dei pazienti. Una struttura che è stata creata seguendo le direttive fornite da Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Agenzia Italiana del Farmaco con l’obiettivo di individuare l’ordine di priorità delle categorie di cittadini da vaccinare dopo quelle della fase 1 (operatori sanitari e sociosanitari, personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, anziani over 80 anni).

Sebbene l’età sia il primo fattore di rischio in caso di infezione da Sars-CoV-2, la sussistenza di altre patologie non può non essere presa in considerazione nel procedere alle vaccinazioni. Ed è proprio questo il lavoro svolto dall’algoritmo creato da Net Medica Italia. Il software riesce a stabilire l’ordine di priorità dando rilievo a considerazioni di carattere sanitario, guardando al maggior rischio di letalità correlato al Covid-19. Parametri presi in considerazione, sulla base delle analisi condotte dagli studi scientifici a disposizione, sono l’età e la presenza di condizioni patologiche che rappresentano le variabili principali di correlazione con la mortalità per Covid-19. Come prescritto dal Ministero della Salute, guardando alle categorie di individui con aumentato rischio clinico per comorbidità, sulla base delle conoscenze attualmente disponibili, il software guarda a specifiche indicazioni di priorità determinate per aree di patologia. In particolare: malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica), diabete/ o altre endocrinopatie severe, fibrosi cistica, Hiv e insufficienza renale o altra patologia renale.

«I medici di medicina generale – commenta Silvestro Scotti, segretario generale FIMMG – sono pronti a dare una spinta e un’accelerazione determinate alle vaccinazioni. Ancor più alla luce delle opportunità offerte da questo strumento, bisogna definire le modalità con le quali partecipare all’organizzazione e alla realizzazione della seconda fase». Il software si propone come un modello gratuito per i medici e per le istituzioni, capace di funzionare con tutte le piattaforme aziendali e regionali. Sotto il profilo tecnico si parte dalle informazioni già contenute sui database dei medici di medicina generale e grazie all’algoritmo si individuano i soggetti che hanno la priorità vaccinale. La piattaforma permette anche di prenotare la vaccinazione sia presso un punto vaccinale, sia presso lo studio del medico. Aspetto, quest’ultimo, legato anche e soprattutto al tipo di vaccino che verrà reso disponibile e dalle sue modalità di conservazione. La piattaforma invia infine conferma al cittadino che potrà vaccinarsi.