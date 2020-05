USA. Basta farmaci essenziali provenienti da Cina e India. Devono essere prodotti in Patria

La Casa Bianca vuole che i farmaci essenziali siano prodotti in Usa

Yahoo! Finanza – 15 maggio 2020

New York, 15 mag. (askanews) – La Casa Bianca sta preparando un ordine esecutivo che richiederà che alcuni farmaci essenziali siano prodotti negli Stati Uniti, secondo quanto riportato da due fonti della Cnbc a conoscenza della questione.

Circa il 72% dei produttori di principi attivi farmaceutici che riforniscono gli Stati Uniti si trova all’estero, con il 13% del totale che si trova in Cina, il 18% in India e il 26% nell’Unione europea, secondo una testimonianza in Congresso di Janet Woodcock, direttrice del Centro per la ricerca e la valutazione farmaceutica della Fda, l’agenzia federale che si occupa della regolamentazione di farmaci e generi alimentari.

Non è chiaro se si tratti dello stesso ordine esecutivo caldeggiato da Peter Navarro, consigliere sul commercio del presidente Donald Trump; secondo Navarro, gli Stati Uniti devono ridurre la dipendenza dai farmaci prodotti all’estero.

Il 3 maggio, in un’intervista a Fox News, Trump ha detto di voler riportare in patria la produzione farmaceutica. “Non solo dalla Cina, guardate l’Irlanda. Loro producono i nostri farmaci. Tutti producono i nostri farmaci, eccetto noi”. Poi, ha ribadito: “Riporteremo a casa l’intera filiera”.

