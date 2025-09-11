Vaccinazione antinfluenzale. Dati stagione 2024/2025 coperture in diminuzione

Per ridurre significativamente morbosità, complicanze e mortalità per influenza, è necessario raggiungere coperture vaccinali elevate nei gruppi di popolazione target, in particolare negli anziani con più di 65 anni e nei soggetti ad alto rischio di tutte le età.

Ministero della salute – 3 settembre 2025

Dati sulle vaccinazioni antinfluenzali nella popolazione generale

Le coperture vaccinali nella popolazione generale della stagione 2024/2025, aggiornate alla data del 29 agosto 2025, sono lievemente aumentate (19,6%) rispetto alla stagione precedente (18,9%).

Dati sulle vaccinazioni antinfluenzali negli anziani

La copertura negli anziani è diminuita di 0,8 punti percentuali rispetto alla stagione precedente portandola al 52,5% rispetto al 53,3% della stagione 2023-24.

Si conferma quindi un trend in diminuzioni nelle ultime stagioni dopo il picco raggiunto nella stagione pandemica 2020-21 con 65,3%. La diminuzione della copertura vaccinale nella stagione 2024-25 rispetto alla stagione precedente è generalizzata in quasi tutte le regioni italiane tranne nella PA di Trento, in Piemonte, Lombardia, Molise, Campania, Basilicata e Sardegna in cui si registra un lieve aumento e nel Friuli Venezia Giulia in cui la copertura è rimasta invariata.

Nella stagione influenzale 2024/2025, il 52,5% degli over-65 si è sottoposto alla vaccinazione antinfluenzale, un dato che resta lontano dall’obiettivo minimo del 75% fissato dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Quasi la metà della popolazione più anziana, il 47,5%, non si è sottoposto alla vaccinazione contro l’influenza.

Marcata la differenza. regionale nelle coperture vaccinali tra gli anziani, con la performance migliore che è dell’Umbria (64,1% di over-65 vaccinati) e quella peggiore che è a Bolzano (33,4% di over-65 vaccinati).

“Questi dati dimostrano che c’è ancora molto da fare per raggiungere le coperture ottimali, soprattutto per le fasce di popolazione più fragili, proprio quelle che trarrebbero i maggiori benefici dalla vaccinazione” commenta il presidente di Federfarma Marco Cossolo.

“Tra le persone con oltre 65 anni di età non abbiamo una convincente adesione alle campagne vaccinali antinfluenzali. I dati mostrano un calo, ma è nostro dovere proteggere i fragili e gli anziani che rappresentano una parte importante della nostra nazione e come ministero della Salute – e il ministro Schillaci lo ha detto a più riprese – dobbiamo proteggerli e quindi dobbiamo dare una spinta sull’acceleratore per le campagne vaccinali, in particolare per l’antinfluenzale”. Così all’Adnkronos Salute Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento Prevenzione, Ricerca ed Emergenze sanitarie del ministero della Salute,