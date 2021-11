Vertenza Theramex. I trasferimenti sono stati due, “risolti” con spontanee dimissioni

Riceviamo e pubblichiamo

Vi comunico che i trasferimenti (ad oggi) sono stati due, entrambi “risolti” con un accordo perché le persone non possono permettersi un trasferimento a centinaia di Km da casa nell’arco di un mese (questa la richiesta dell’azienda). Per cui se per “risolto” intendete che le persone si sono dovute licenziare per giusta causa (seppur con un accordo) allora sì, la situazione è risolta. Alla dipendente Theramex che invece si scandalizza per le informazioni non corrette date, dico che potrebbe darle corrette lei invece. E sicuramente non finisce qui… chi sarà il prossimo trasferito?

N.d.R.: Gent.le collega, sia ben chiaro che noi non intendiamo niente. Noi non siamo parte attiva in queste vertenze e non possiamo certo entrare nel merito della questione, non avendo elementi per farlo. Abbiamo riportato le segnalazioni che ci sono arrivate, ciò non significa che sono da noi condivise. La nostra posizione è che le RSU e le OOSS sono deputate a difendere gli interessi dei lavoratori e se ci sono ISF che sono colpiti da provvedimenti penalizzanti non possiamo che esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza nei loro confronti. Anche fosse un solo ISF oggetto di trasferimento è troppo.