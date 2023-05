5 maggio 2023, Giornata Mondiale per l’igiene delle mani

L’igiene delle mani, soprattutto negli ambienti di cura, ma anche in comunità, è una procedura semplice, veloce e a basso costo, che previene la trasmissione di molte malattie infettive. In ambito sanitario, se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto, salva milioni di vite. Per questo motivo, ogni anno nella giornata del 5 maggio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS lancia una campagna dedicata all’igiene delle mani. Quest’anno il messaggio è “Salva vite. Igienizza le mani”, per mantenere alta l’attenzione sull’igiene delle mani, soprattutto negli ambienti di assistenza e cura.

Campagna dell’OMS per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2023

Il tema della campagna per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2023: “Insieme possiamo fare di più per prevenire le infezioni e la resistenza agli antibiotici nell’assistenza sanitaria. Promuoviamo la cultura della sicurezza e della qualità delle cure. Diamo la massima priorità all’igiene delle mani”. Il claim: “Agiamo subito insieme – Salva vite. Igienizza le mani”.

Gli obiettivi della campagna:

rafforzare e responsabilizzare gli attori del settore sanitario per potenziare le azioni volte a migliorare l’igiene delle mani e la prevenzione e il controllo delle infezioni presso il punto di assistenza

promuovere la collaborazione della popolazione e delle organizzazioni verso l’obiettivo comune di ridurre al minimo il rischio di infezioni e di resistenza antimicrobica nell’assistenza sanitaria.

Per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2023, l’OMS pone al centro le organizzazioni della società civile, che possono guidare e accelerare il cambiamento a livello locale, nazionale e internazionale.

Tutti i professionisti coinvolti nell’assistenza sanitaria, insieme ai decisori politici e le organizzazioni della società civile, possono contribuire alla prevenzione delle infezioni e della resistenza dei microrganismi agli antimicrobici sostenendo le azioni utili per la salute.

Ogni anno, l’OMS invita le strutture sanitarie di tutto il mondo a partecipare alla campagna per continuare a sensibilizzare gli operatori sanitari e i cittadini sull’importanza dell’igiene delle mani, che è un’azione fondamentale per la salute di tutti coloro che accedono a strutture di assistenza e cura.

L’OMS mette a disposizione numerosi materiali e iniziative, tra cui:

web banner tradotti nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite

un breve video per i social network, disponibile al seguente link: “SAVE LIVES: clean your hands”

un webinar globale (Partnership in action: accelerating improvements in hand hygiene), che si terrà online il 5 maggio alle ore 14.00-15.30 CEST per: evidenziare gli obiettivi principali e i messaggi chiave della Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2023 indicare come la società civile possa collaborare con gli operatori sanitari per migliorare l’igiene delle mani e la prevenzione e il controllo delle infezioni nei luoghi assistenza e cura condividere le opinioni e le esperienze della società civile nella collaborazione con le organizzazioni sanitarie verso l’obiettivo comune di ridurre al minimo il rischio di infezioni e di resistenza antimicrobica nell’assistenza sanitaria.



La registrazione al webinar, in lingua inglese, è disponibile qui.

una conferenza speciale “Webber Training”, che si terrà online il 5 maggio alle 19.30 (CEST), con i relatori Prof. Didier Pittet (Università di Ginevra, Svizzera) e la dott.ssa Benedetta Allegranzi (IPC Hub, OMS), cui è possibile registrarsi qui.

Scarica e diffondi i materiali (Versione in Italiano)

Come ogni anno, il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità – ISS, partecipa attivamente alla campagna e traduce i materiali divulgativi:

Iniziative ISS

L’ISS, con la partecipazione della SIMPIOS (Società Italiana Multidisciplinare Prevenzione Infezioni Ospedaliere), ha preparato un corso di Formazione a distanza dal titolo “L’igiene delle mani per la prevenzione e controllo delle infezioni in ambito assistenziale”, al quale sarà possibile iscriversi gratuitamente dal 5 maggio 2023 accedendo al catalogo formativo della piattaforma dell’ISS: www.eduiss.it

Inoltre, nell’ambito del monitoraggio e implementazione dei programmi sull’igiene delle mani, l’ISS metterà a disposizione dal 5 maggio in versione informatizzata su piattaforma web il Framework per l’autovalutazione 2010 dell’igiene delle mani proposto dall’OMS. Il framework consiste in uno strumento di autovalutazione con accesso libero e senza necessità di registrazione, che può essere svolto anche in forma anonima; è suddiviso in 5 sezioni e 27 indicatori e a ogni risposta viene attribuito un punteggio.

Per saperne di più consulta la pagina sulla Giornata sul sito ISS

Sui social network la campagna è promossa con gli hashtag: #handhygiene #infectionprevention #cleanhands.

Per ulteriori informazioni e consultare la guida OMS 2023 visita Campaign guide for engaging in World Hand Hygiene Day 5 May 2023.

Ministero della Salute – 5 maggio 2023