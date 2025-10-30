AIFA. Momitoraggio della spesa farmaceutica Gennaio-Maggio 2025

L’“Ufficio Monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le Regioni” dell’AIFA predispone il documento relativo al monitoraggio mensile della spesa farmaceutica nazionale e regionale e verifica mensilmente il rispetto dei tetti programmati della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti.

Per il periodo Gennaio-Maggio 2025 si evidenzia quanto segue:

· il valore della spesa farmaceutica convenzionata, al netto dei payback vigenti, dello Sconto Det. AIFA 30/12/05 e delle rettifiche regionali ma al lordo dei ticket regionali, è stata pari a 3.639,9 mln di €;

· il tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata del 6,80%, calcolato sul FSN 2025 provvisorio, è pari a 3.835,0 mln di €; · la spesa farmaceutica convenzionata incide sul FSN per il 6,45% generando un avanzo di 195,2 milioni di euro · la spesa farmaceutica convenzionata incide sul FSN per il 6,45% generando un avanzo di 195,2 milioni di euro

la spesa per acquisti diretti al netto dei gas medicinali è pari a 6.390,8 mln di €;

· il tetto programmato della spesa farmaceutica per acquisti diretti dell’8,30%, calcolato sul FSN 2025 provvisorio, è pari a 4.681,0 mln di €;

· la spesa farmaceutica per acquisti diretti, al netto dei gas medicinali, dei payback vigenti e del fondo per i farmaci innovativi (non oncologici e oncologici) incide sul FSN per l’11,33%, generando un disavanzo di + 1.709,8 mln €, tutti relativi alla spesa per farmaci non innovativi; · la spesa per gas medicinali è pari a 104,6 mln di € e la verifica del tetto programmato della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,20% evidenzia un avanzo rispetto alla spesa programmata di 8,2 mln €; · la spesa per gas medicinali è pari a 104,6 mln di € e la verifica del tetto programmato della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,20% evidenzia un avanzo rispetto alla spesa programmata di 8,2 mln €;

· per i medicinali che accedono al Fondo secondo i commi 283-290 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, la spesa stimata per le sole indicazioni innovative (piene e condizionate) e per gli antibiotici “reserve” per il periodo Gennaio-Maggio 2025, al netto dei Payback è pari a 535,1 milioni di Euro; tale spesa è interamente coperta dal fondo.

Notizie correlate: Avvio procedimento e apertura piattaforma Pay-Back 5% – anno 2025