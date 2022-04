AIFA. Rapporto sulla sorveglianza vaccini anti Covid-19 al 26 marzo 2022

I vaccini attualmente autorizzati e utilizzati in Italia nella campagna di vaccinazione anti-COVID-19 sono 5:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech), vaccino a mRNA autorizzato dal 22/12/2020 e utilizzato dal 27/12/2020, disponibile nella formulazione pediatrica e per adulti;

Spikevax (Moderna), vaccino a mRNA autorizzato dal 07/01/2021 e utilizzato dal 14/01/2021;-

Vaxzevria (AstraZeneca), vaccino a vettore virale ricombinante autorizzato dal 29/01/2021 e utilizzato dal 01/02/2021;

COVID-19 Vaccino Janssen (Janssen Cilag), vaccino a vettore virale autorizzato dal 12/03/2021 e utilizzato dal 22/04/2021;

Nuvaxovid (Novavax), vaccino ricombinante inattivato autorizzato dal 22/12/2021 e utilizzato dal 28/02/2022.

Alla data del 26/03/2022, sono state inserite complessivamente nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza 134.361 segnalazioni di evento avverso successivo alla vaccinazione su un totale di 135.849.988 di dosi di vaccino, con un tasso di segnalazione di 99 ogni 100.000 dosi somministrate.

La distribuzione delle segnalazioni e delle dosi somministrate2 per tipologia di vaccino è riportata nella Tabella 1.



Complessivamente, in Italia Comirnaty è stato il vaccino più utilizzato in questo periodo di campagna vaccinale (65,2%), seguito da Spikevax (24,7%), Vaxzevria (9,0%), COVID-19 Vaccino Janssen (1,1%) e, da poco in uso, Nuvaxovid (0,02%). In linea con i precedenti Rapporti, la distribuzione delle segnalazioni per tipologia di vaccino ricalca quella delle somministrazioni ad eccezione di Vaxzevria e Spikevax che appaiono invertiti in questo andamento (Comirnaty 66,5%, Vaxzevria 17,7%, Spikevax 14,5%, COVID-19 vaccino Janssen 1,3%, Nuvaxovid 0,03%).

L’andamento nel tempo delle segnalazioni rispetto al numero di dosi somministrate (1a-4a dose; con riferimento al primo trimestre 2022 (Figura 1b), è stabile per tutti i vaccini, dunque sovrapponibile a quello riportato nei precedenti Rapporti e proporzionale alle somministrazioni effettuate, come evidenziato in modo particolare dal trend simile osservato per le somministrazioni e le segnalazioni di sospetta reazione avversa al booster vaccinale (3a dose), sebbene su scale con ordini di grandezza assai diversi.

Dal mese di marzo sono in corso le somministrazioni della 4a dose di vaccino in alcune categorie di persone con fragilità (62.214 dosi), in relazione alle quali sono presenti solo 3 segnalazioni, una relativa a errore terapeutico in paziente già recentemente vaccinata con terza dose, una che riporta neurite ottica in risoluzione al momento della segnalazione e una di fallimento vaccinale in paziente oncologico.

Le segnalazioni in persone con pregressa infezione COVID-19 che hanno ricevuto una sola dose di vaccino in accordo alle linee guida ministeriali, vengono assimilate a quelle riferite alla 1a dose di vaccino nelle valutazioni del presente Rapporto.

Si ricorda che l’andamento illustrato è una fotografia delle segnalazioni presenti nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza al momento dell’estrazione dei dati e può modificarsi nel tempo.

Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini anti-COVID-19 11 27/12/2020 – 26/03/2022