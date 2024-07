AIFA. Report delle attività del Servizio Farmaci-Line – I semestre 2024

Il documento è il risultato dell’attività di monitoraggio del Servizio effettuata con cadenza mensile e contiene i dati statistici sul numero dei contatti, la tipologia degli utenti e le tematiche su cui si concentrano maggiormente le richieste di informazioni.

Sono state evidenziate, inoltre, le principali osservazioni dedotte dall’analisi dei dati illustrati.

Farmaci-line si occupa di informazione/divulgazione scientifica e di supporto agli operatori sanitari ed ai cittadini/pazienti in tema di efficacia, sicurezza e disponibilità dei medicinali in Italia.

È attivo attraverso il Numero Verde 800 571 661 e raggiungibile tramite e-mail dedicata o posta cartacea.

AIFA – Pubblicato il: 29 luglio 2024

Nota dal Report:

Nel periodo preso in esame, sono stati registrati complessivamente 2.320 quesiti di cui il 66% è stato inviato attraverso il numero verde (n. 1.522) in maniera preponderante da pazienti/cittadini (80%). La restante parte degli utenti, invece, è composta da medici specialisti (8%) e altre categorie più residuali tra le quali farmacista pubblico (4%) privato (1%) MMG (3%).

Dalle relazioni mensili fornite sull’attività dagli operatori e dai dati rilevati per quanto riguarda la distribuzione della tipologia dei quesiti (GRAFICO 4) emerge una rilevante predominanza di quelli relativi alle macro-tematiche “disponibilità in commercio” (n. 839 quesiti) e “normativa” (n. 624).

Ciò è dovuto, principalmente, alla difficoltà di approvvigionamento dei medicinali, legata in molti casi alla carenza del farmaco, da parte dei cittadini/pazienti, a volte non bene orientati dagli operatori sanitari di riferimento e quindi preoccupati per la prosecuzione delle terapie o, per quanto riguarda la voce “normativa”, a richieste di chiarimento sull’applicabilità delle note AIFA o sulla rimborsabilità dei medicinali.

Tra i farmaci più frequentemente menzionati per problematiche legate alla disponibilità in commercio si riportano Creon, Creonipe, Tavor ORO, Tegretol sciroppo, Mycostatin, Caverject e Ozempic, Myrelez, Aldactone, Nifedicor, Libradin, Alprostar, Eucreas, Nadololo e Depakin, Opzelura, Victoza, Intrafer.

Si ritiene, infine, utile riportare in questa sede che un significativo numero di richieste informative proviene da cittadini/pazienti che hanno difficoltà a trovare uno spazio di dialogo e di confronto con il proprio medico e che cercano in Farmaci-line rassicurazioni sulla propria condizione di salute o chiarimenti sulle terapie prescritte dallo specialista.

Nondimeno, in alcuni casi si tratta di cittadini/pazienti che cercano conferma su opinioni personali riferite alle terapie o ai farmaci derivanti da ricerche “fai da te” o da timori sulle possibili reazioni avverse dei medicinali prescritti dal medico.

Le problematiche presentate, spesso, non sono di competenza del Servizio; pertanto, gli operatori si limitano a indirizzare nuovamente il paziente al medico per gli ulteriori chiarimenti.

Complessivamente, considerando la distribuzione dei quesiti relativi ai farmaci secondo il sistema ATC, i quesiti più numerosi sono stati quelli relativi al gruppo A “Apparato gastrointestinale e metabolismo (n=319), seguiti dal gruppo N “Sistema nervoso” (n=304) e C “Sistema Cardiovascolare” (n. 304) (GRAFICO 5).

