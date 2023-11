AIFA. Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2022 (payback). Per il 2022 le aziende dovranno pagare 1,26 miliardi

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), all’esito del contradditorio con le aziende farmaceutiche svolto nei mesi precedenti, ha adottato la determinazione n. 449-2023, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia, concernente l’attribuzione delle singole quote di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2022 attribuite ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio pro capite, ai sensi dell’art. 1, comma 580, della Legge n. 145 del 2018 (Allegato A).

La determina, unitamente agli Allegati, sarà efficace, come stabilito dall’art. 4 della stessa, dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del relativo avviso, che rinvia alla presente comunicazione.

Alla predetta determinazione è allegata, tra gli altri, la nota metodologica relativa al suddetto ripiano (Allegato B, B1, B2, B3 ed F alla determinazione).

I dati che quantificano le quote di mercato e i relativi oneri di ripiano per l’anno 2022 sono consultabili nella sezione “Ripiano Spesa Farmaceutica per l’anno 2022” della piattaforma Front/End di AIFA, a cui le aziende possono accedere con le proprie credenziali.

Si rammenta che le aziende titolari dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio tenute al versamento dei suddetti oneri di ripiano, devono provvedere al pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla data di efficacia della determina.

Si precisa che tali importi sono posti a carico di ciascuna azienda farmaceutica e devono essere corrisposti alle singole regioni secondo la ripartizione riportata nell’Allegato D alla determina, mediante versamenti sui conti correnti regionali, i cui riferimenti bancari sono riportati nell’Allegato H.

La causale dei suddetti versamenti dovrà contenere la dicitura “Det. AIFA 449 14/11/2023 – Ripiano spesa 2022” indicando il codice SIS della società debitrice.

A tal riguardo, si precisa che ogni azienda dovrà effettuare distinti bonifici/pagamenti riferiti a ciascun singolo codice SIS di propria titolarità, come indicato nell’Allegato C. Si invitano, pertanto, tutte le aziende interessate a non effettuare pagamenti cumulativi riferiti a più codici SIS.

L’avvenuto pagamento dovrà essere comunicato entro i successivi tre giorni lavorativi all’AIFA.

In particolare, le aziende saranno tenute a:

caricare le distinte di pagamento sul Servizio online “Monitoraggio Spesa Farmaceutica 2022”

compilare gli appositi file contenuti nella cartella “Downloads” – Anno “2022-PagamentiRipiano” e caricarli nell’apposita cartella “Uploads”

inviare le attestazioni di pagamento agli indirizzi di posta elettronica certificata ripianospesa2022@pec.aifa.gov.it e di posta ordinaria spesafarmaco@aifa.gov.it

AIFA – 15 novembre 2023

