AIISF Bologna. Corso di formazione “Come redigere un Curriculum Vitae efficace e sostenere un colloquio di lavoro”

Sabato 20 aprile si è tenuto a Bologna il Corso di Formazione “ Come redigere un Curriculum Vitae efficace e sostenere un colloquio di lavoro ”, organizzato dalla sezione locale AIISF per i propri iscritti. In qualità di relatrice, era presente la dottoressa Nicoletta Naldi, responsabile all’Università di Bologna del Servizio Orientamento al lavoro, career coach e consulente aziendale per lo sviluppo delle carriere.

L’incontro è stato aperto ricordando il collega Luca Zaccherini, scomparso ad inizio anno. Anche Luca, com’è capitato a tanti di noi, ha affrontato le difficoltà di un ricollocamento.

Nel corso dell’incontro la dottoressa Naldi ha analizzato i vari aspetti che un informatore deve considerare quando è alla ricerca di un lavoro: dalla compilazione di un curriculum vitae efficace alla manutenzione dello stesso, dalla conoscenza delle dinamiche per poter meglio sfruttare portali come LinkedIn, fino alle strategie da adottare per affrontare un colloquio di lavoro, portando come esperienza anche il punto di vista di chi fa selezione e deve esaminare CV e candidati.

La Dottoressa Naldi ha illustrato tutti gli elementi che devono essere preparati con cura al fine di aumentare le possibilità di successo e ha fornito molti utili consigli.

Numerose sono state le domande in tema con gli argomenti trattati, al punto che l’evento è terminato con l’idea di dar seguito a questo corso con una sessione più specifica sulla preparazione e gestione di un colloquio di lavoro o di assessment; sempre più spesso infatti le Aziende fanno colloqui ai propri dipendenti per coprire posti interni.

Comunicato AIISF Bologna

– Federata Fedaiisf –