Forbes stila la classifica degli italiani più ricchi. Nella farmaceutica prima è Massimiliana Landini Aleotti

Come ogni anno Forbes stila la classifica dei più ricchi al mondo. Quest’anno, la guerra, la pandemia e il crollo dei mercati azionari hanno intaccato i patrimoni delle persone più ricche al mondo. Forbes ha identificato 2.668 miliardari in tutto il mondo nella nuova classifica dei miliardari nel 2022, in calo quindi al record di 2.755 dello scorso anno. Per un patrimonio complessivo pari a 12.700 miliardi di dollari, in discesa rispetto al record di 13,1 mila miliardi di dollari della classifica del 2021.

Nessuno è diventato più ricco di Elon Musk, che per la prima volta è in cima alla classifica dei miliardari di tutto il mondo. All’11 marzo, giorno in cui si sono concluse le stime del suo patrimonio netto, Musk possedeva circa 219 miliardi di dollari, si tratta di 68 miliardi di dollari in più rispetto allo scorso anno, anche grazie all’aumento del 33% del prezzo delle azioni della compagnia di auto elettriche Tesla.

In Italia è sempre Giovanni Ferrero la persona più ricca. Ferrero, che guida l’omonimo impero dei dolci, è al 36esimo posto tra i 2.668 miliardari del mondo. Gli italiani nella classifica di Forbes 2022 sono 52, uno in più dell’anno scorso. Il totale dei loro patrimoni, però, è di 194,5 miliardi di dollari, contro i 204,5 dell’aprile 2021 e i 211,1 della fine dello scorso anno.

Va precisato che Forbes non conteggia nella classifica dei miliardari italiani alcune persone con cittadinanza italiana, ma residenti all’estero. Tra loro c’è Stefano Pessina, presidente esecutivo della multinazionale delle farmacie Walgreens Boots Alliance. Pessina era terzo nella classifica 2021 degli italiani più ricchi e, nell’ultimo anno, ha visto crescere il suo patrimonio da 9,1 a 10,3 miliardi di dollari. Cittadino di Monaco dal 2012, Pessina è considerato da Forbes la persona più ricca del principato.

Al quinto posto in Italia c’è Massimiliana Landini Aleotti, la proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini. Landini Aleotti si conferma la donna più ricca d’Italia, nonostante il suo patrimonio sia sceso da 9,1 a 5,4 miliardi di dollari nell’ultimo anno.

La 79enne fiorentina non appare mai sui giornali, né rilascia interviste in tv. Vedova di Alberto Aleotti, manager che nel 1964 rilevò da Mario Menarini la celebre casa farmaceutica, Landini Aleotti già nel 2016 era stata considerata tra le dieci donne più facoltose del pianeta, benché la famiglia avesse specificato come la consistenza patrimoniale attribuita da Forbes fosse «una valutazione del valore puramente teorico del Gruppo Menarini». Menarini è presente in 140 paesi nel mondo e dopo la recente acquisizione di Stemline Therapeutics, azienda biofarmaceutica quotata al Nasdaq, il gruppo ha segnato il proprio ingresso anche nel mercato oncologico americano. L’azienda conta oltre 17mila dipendenti e produce 600 milioni di confezioni di farmaci nei suoi 18 stabilimenti. (fonte Corriere fiorentino – 7 aprile 2022)

Nessun altro industriale farmaceutico compare nei primi 50 italiani più ricchi

(Fonte Forbes del 5 aprile 2022)

Nota di Forbes: La classifica dei miliardari tiene traccia degli alti e bassi quotidiani delle persone più ricche del mondo. La piattaforma di monitoraggio della ricchezza fornisce aggiornamenti continui sul patrimonio netto e sulla classifica di ogni individuo confermato da Forbes come miliardario. Il valore delle partecipazioni pubbliche dei privati viene aggiornato ogni 5 minuti quando i rispettivi mercati azionari sono aperti (ci sarà un ritardo di 15 minuti per i prezzi delle azioni). Gli individui le cui fortune sono significativamente legate alle società private avranno i loro patrimoni netti aggiornati una volta al giorno. Nei casi in cui un individuo possiede una partecipazione in una società privata che rappresenta il 20% o più del suo patrimonio netto, il valore della società verrà adeguato in base a un indice di mercato specifico del settore o della regione fornito dai nostri partner a Sistemi di ricerca FactSet quando disponibili.