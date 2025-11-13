AIISF Lecce al corso di formazione per la medicina generale

Oggi la sezione AIISF di Lecce ha tenuto una lezione al corso di formazione per la medicina generale alla presenza di 50 discenti.

Antonio Daniele ha illustrato la storia dell’informazione scientifica nei secoli, approfondendo gli aspetti giuridici ed etici della professione.

L’ introduzione della lezione è stata fatta dalla dott.ssa Daniela Fusco direttrice della scuola di specializzazione e dal dr. Metrucci direttore del corso.

Inoltre hanno presenziato il Presidente della sez. di Lecce Giuseppe De Paolis e la Vicepresidente Chiara Gianturco.

È stato rilevato grande interesse da parte dei partecipanti. Un ringraziamento particolare è stato espresso per l’ex presidente AIISF di Lecce, Pasquale Malinconico, per l’opera svolta negli anni passati per sensibilizzare l’Ordine dei Medici e il Corso di Formazione per medici di medicina generale sul ruolo e la funzione dell’informatore scientifico.

Giuseppe De Paolis

Presidente AIISF sez. Lecce

– Federata Fedaiisf –

Notizie correlate:

La nascita dell’informazione scientifica del farmaco: dalle origini ai giorni nostri

Dagli inizi ad oggi, la storia dell’industria del pharma raccontata in un volume