AIISF Messina. Commemorato il compianto collega Giuseppe Sanò

Sabato 22 maggio in località Torre Faro (c/o piazzetta di fronte scuole elementari) di Messina, alla presenza di tutto il direttivo della Sez. AIISF provinciale e di numerosi colleghi accorsi, è stato donato un quadro in memoria del compianto collega Giuseppe Sanò, alla famiglia.

L’11 maggio ricorreva il primo anniversario dalla scomparsa di Peppe per cui la nostra sezione sostenuta dall’affetto di tantissimi colleghi, iscritti e non, ha pensato di ricordarlo donando alla famiglia del padre dott. Tonino Sanò un quadro che raffigura Peppe nel luogo da lui tanto amato, lo Stretto di Messina.

Peppe era un collega da prendere come esempio da tutti, infatti oltre a svolgere il suo lavoro con impegno, passione e professionalità era molto attivo anche nel sociale investendo buona parte del suo tempo libero per “difendere” e valorizzare il nostro mare e la nostra amata Messina. L’incontro con i familiari è stato molto emozionante e ci si è lasciati con la promessa di intraprendere ulteriori iniziative per mantenere sempre vivo il ricordo dell’amato e indimenticabile Peppe.

Notizie correlate: Improvvisa morte di Giuseppe Sanò, ISF di Messina