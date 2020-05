Improvvisa morte di Giuseppe Sanò, ISF di Messina

Un malore durante l’apnea in un’immersione: sarebbe morto così Giuseppe Sanò, Informatore Scientifico del Farmaco, 42 anni, ex consigliere della sesta Circoscrizione di Messina.

Il suo cadavere è stato ritrovato nelle acque dello Stretto ieri pomeriggio, intorno alle 17, nel mare antistante Torre Faro a Messina. Galleggiava a poca distanza dalla riva ed è stato recuperato da una motovedetta della Guardia costiera.

Indaga la sezione di polizia giudiziaria della Capitaneria di porto di Messina.

Figlio di un medico. Impegnato sul territorio per la salvaguardia della natura si è presentato alle ultime elezioni comunali prendendo anche un discreto numero di voti senza però riuscire a farcela. Una persona per bene.

Lavorava come Product Specialist Diabetes per Eli Lilly. I colleghi lo ricordano come persona disponibile, allegro, professionalmente preparatissimo. Era impegnato in tantissimi fronti, sociali, comunitari e professionali.

Le più sentite condoglianze ai familiari del caro Giuseppe