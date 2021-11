AIISF Messina. Vaccinati con la terza dose di richiamo anti Covid 19 i primi 50 ISF

Oggi presso l’ospedale Papardo si sono vaccinati con la terza dose di richiamo anti Covid 19, i primi 50 ISF di Messina e provincia.

La sezione AIISF di Messina, grazie al direttivo e al presidente Angelo Bagnara, con la collaborazione del Vicepresidente nazionale AIISF Angelo Passini, ha fornito gli elenchi dei colleghi e i moduli privacy, permettendo così una agevole e veloce fruizione delle somministrazioni.

Si ringraziano i medici della struttura ed in particolare il dott. Vito Aronica, per la loro disponibilità e per averci dedicato un spazio per le immunizzazioni.

Comunicato Sez. AIISF Messina, Federata Fedaiisf – 19 novembre 2021