Fedaiisf Toscana Nord Ovest. Iniziata attività di volontariato nelle USL

Il gruppo Toscana di questa associazione ha appena iniziato un’attività di volontariato nella USL Nord-Ovest Toscana presso i punti di controllo situati nelle seguenti Unità Ospedaliere: Livorno, Massa Carrara, Lucca, Versilia, Cecina, Piombino e Pontedera.

A causa del periodo di emergenza che stiamo attraversando in questo momento ed essendo consapevoli della critica situazione sanitaria, siamo lieti di offrire il nostro aiuto a tutti gli operatori sanitari per cercare di alleviare il loro peso lavorativo.

Ringraziamo i Direttori della USL Toscana Nord-Ovest per essere stati così lungimiranti nel sfruttare al massimo le nostre competenze e conoscenze in campo sanitario e per averci permesso di essere di aiuto per la nostra comunità in questo momento così difficile.

Il Direttivo AIISF Toscana Nord-Ovest, federata Fedaiisf