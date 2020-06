AIISF Piemonte. Lettera a “quotidianosanità” per sensibilizzare le autorità regionali sulla ripresa attività ISF

I colleghi delle Sez. AIISF Torino e Piemonte Sud ci hanno inviato per conoscenza la lettera che hanno inviato a “quotidiano sanità” con lo scopo di far conoscere qual è realmente la funzione e il ruolo dell’informatore scientifico del farmaco e stimolare la Regione Piemonte e le direzioni sanitarie a favorire la ripresa dell’informazione scientifica su tutto il territorio regionale e in tutte le strutture sanitarie.

Gentile Direttore,

siamo l’Associazione degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco che operano su tutto il territorio regionale del Piemonte. Le scriviamo affinché possiate darci voce e visibilità sul vostro giornale. Siamo professionisti laureati in discipline ad indirizzo scientifico e rappresentiamo il tramite tra la ricerca scientifica (aziende) e la clinica (medici).

La nostra professione consiste nell’illustrare le caratteristiche dei farmaci, le loro indicazioni e le controindicazioni nonché il loro protocollo di utilizzo, la divulgazione di studi clinici e, non per ultimo, ricopriamo un ruolo riconosciuto di farmacovigilanza nel raccogliere i dati di effetti collaterali attesi e non.

Questa attività è utile al medico ed è parte integrante del sistema sanitario come riconosciuto dal D.lgs 219 del 24/04/2006.

In questi mesi difficili abbiamo fermato la nostra attività, ben prima del blocco governativo, rendendoci conto delle priorità che i nostri naturali interlocutori, ovvero i Medici, dovevano affrontare in situazioni assai critiche.

Ora ci avviamo alla ripresa: nonostante il tentativo, a mezzo lettera in data 28 maggio, di far conoscere la nostra situazione lavorativa alle istituzioni regionali, ad oggi, non abbiamo ancora ottenuto alcuna risposta.

Abbiamo offerto la nostra disponibilità, collaborazione ed esperienza per trovare insieme soluzioni condivise che possano far ripartire il nostro lavoro in totale sicurezza, in modo tale da garantire il sostentamento di tutta la categoria.

Speriamo che con il vostro aiuto, pubblicando questa lettera, si possa stimolare la Regione Piemonte e le direzioni sanitarie a favorire la ripresa dell’informazione scientifica su tutto il territorio regionale e in tutte le strutture sanitarie.

Dr.ssa Jolanda Chiara Carlucci Dr. Michele Garofano

Presidente AIISF Sez. Torino Presidente AIISF Sez. Sud Piemonte