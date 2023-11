AIISF Reggio Calabria. Terzo memorial “Seby Trapani”

Giorno 18 novembre presso il centro sportivo Reggio Village si è svolto per il terzo anno consecutivo il “Memorial Seby Trapani”, che ha visto affrontarsi la squadra degli Informatori Scientifici del Farmaco e la squadra del San Pietro Calcio 2010, compagini dove ha militato il caro Seby.

A dare il calcio d’inizio è stata la moglie Loredana, testimonial della campagna di sensibilizzazione per la donazione degli organi.

Presente anche il Dr Pellegrino Mancini responsabile del centro Regionale Trapianti, il quale ancora una volta ha ribadito l’importanza della donazione, che si traduce in opportunità di vita per altre persone. A questo proposito, è importante ricordare che oggi è possibile scegliere di donare in occasione del rinnovo della carta d’identità, evitando così ai familiari questa scelta che potrebbe risultare difficile in eventuali malaugurati momenti cosi drammatici.

L’incontro, inoltre, ha dato l’opportunità al Presidente dell’associazione, Dr Rocco Lofaro, di consegnare le pergamene ricordo ai colleghi da poco andati in quiescenza Egidio Rappociolo, Bruno Minuto, Michele Dattola, Enzo Putortì, Elena Laganà, Roberto Corigliano.

Particolarmente emozionante, è stato il discorso sul percorso professionale ed umano dei colleghi, indicativo di come la figura dell’informatore scientifico sia di fondamentale importanza per la classe medica nella gestione quotidiana dei loro pazienti.

Si conclude l’evento con la consegna di targhe ricordo, con appuntamento all’anno prossimo.

Ad onor di cronaca la partita ha visto la vittoria da parte della squadra degli Informatori, grazie ad una splendida prestazione da parte di tutti

Comunicato AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria